مدرستي تبرمج مهمة بناء الرصيف في قرية المزارعين بأسهل طريقة خلال دقائق، نظراً لما تسعى إليه المملكة العربية السعودية دائما وهو تحقيق النمو في الجانب التعليمي، صرح وزير التعليم مؤخراً عن مسابقة هامة جداً يتوجه بها إلى طلابه وهي مسابقة مدرستي تبرمج التي تُضيف للطالب الإهتمام الكبير بعالم البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، وتكمُن المسابقة في تنفيذ عدد من المهام يتنافس الطلاب مع بعضهم البعض لإنجاز تلك المهام بنجاح، وحديثنا اليوم يختص بطريقة إنجاز مهمة بناء رصيف في قرية المزارعين.

مدرستي تبرمج مهمة بناء رصيف

بعد تحريك الوكيل والشخصية وزراعة الشتلة يتم التوجه إلى القرية لتنفيذ المهام الموجودة، حيث نبحث دائماً عن الأشخاص الذين يتميزون بعلامة إستفهام صفراء فوق رؤوسهم، لأن هذا الشخص هو من لديه المهمة لذا بعد الوصول له يتم الضغط كليك يمين والاطلاع على التعليمات بعد ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، بالضغط على زر الكتاب ثم الضغط على زر الكتاب مرة اُخرى وإختيار اللغة العربية ثم تفعيل الخيار الأخير، لتظهر المهمة هي بناء الرصيف.

طريقة إنجاز مهمة بناء رصيف

بعد إستلام مهمة بناء رصيف في قرية المزارعين يتم الضغط على خيار Start Activity وستلاحظ أن علامة الإستفهام تحولت إلى اللون الأخضر، يتم الضغط على زر C من لوحة المفاتيح لكي تتمكن من كتابة الأوامر البرمجية ويمكنك الإستعانة بدليك الحلول، حيث تحتوي منصة مدرستي على كتاب يحتوي على كافة الحلول لكافة المهام المطلوبة.

خطوات بناء رصيف في قرية المزارعين

نجد أن الأمر الأول لتنفيذ مهمة بناء رصيف في قرية المزارعين من مسابقة مدرستي تبرمج هو الإنتقال ووضع الأخشاب 6 مرات أو ستة خطوات، ثم الانعطاف إلى اليمين والانتقال لإضافة ثلاثة أخشاب من على الجسر ثم الإنتقال إلى اليمين، ثم وضع أخشاب بمقدار خمسة ثم الضغط علي تنفيذ المهمة لكي تتمكن تلك الشخصية من القيام بعملية البناء إلى أن تتم المهمة يتم الضغط على Next.

تظهر رسالة إعتيادية في نهاية كل مهمة لتبدأ من نقطة الإنطلاق وتستعرض المشاهد الخاصة لإتمام المهمة، تحتوي الرسالة على ثلاثة خيارات Previous و Close و Fast Travel يتم الضغط على Fast Travel ثم تظهر خيارات عليك الإختيار من بينهم للذهاب إليها وهم Villager Town او illager Town أو Tree يتم إختيار Tree، وبتلك الطريقة قد أتممت مهمة بناء رصيف في قرية المزارعين في مسابقة مدرستي تبرمج بسهولة.