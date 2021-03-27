قسط بدون فوائد أو رسوم وبأقل راتب مبالغ تمويلية للأفراد من جميع الشرائح الاقتصادية

قسط بدون فوائد أو رسوم وبأقل راتب منتج فوري يقدمة بنك التنمية الاجتماعية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية من جميع الشرائح الاقتصادية والعاملين في جميع القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وسهلة لاستكمال الطلب ، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك في المملكة والذى يقدم منتجات تمويلية اجتماعية بدون فوائد للأفراد من ذوي الدخل المحدود والذى يساعدهم على التغلب صعوباتهم المالية ويساعدهم أيضاً على تحقيق الاستقلال المالي الذي يسعون إليه كما يوفر البنك أيضاً عروض تمويلية متميزة لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بتسهيلات عديدة.

قسط بدون فوائد أو رسوم وبأقل راتب مع بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل آهل والذى يعد من أهم منتجات التمويل الاجتماعي المتاح لدي البنك بدون فوائد أو رسوم وبأقل راتب شهري كما يمكن للأفراد الذين قد سبق لهم الحصول على منتجات التمويل الاجتماعي المتاحة لدي بنك التنمية الاجتماعية مثل قرض الأسرة أو قرض الترميم أو قرض كنف الاستفادة أيضاً من منتج آهل وذلك بهدف مساعدة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح في هذا المقال أهم مميزات قرض آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. يتيح البنك للعميل فرصة التقسيط بدون فوائد أو رسوم وبأقل راتب مبالغ مالية كبيرة. يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل آهل بمبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي. يتميز منتج آهل بخيارات سداد مرنة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. يمكن لموظفي القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة في المملكة العربية السعودية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون فوائد أو رسوم. يتيح البنك للآرامل والمطلقات والمهجورة فرصة الاستفادة من تمويل آهل بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وسهلة. يقدم البنك موافقة فورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بالتقسيط وبدون فوائد أو رسوم.

يشترط للاستفادة من منتج آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية أن يكون الفرد قد مضى على إنتهاء تمويله السابق من البنك سنة كاملة.

يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل آهل بدون فوائد أو رسوم وبأقل راتب.

يتيح البنك للمرأة المطلقة أو المهجورة أو الآرملة فرصة الاستفادة من قرض آهل بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة.

يمكن للأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية للحصول على منتجات التمويل الاجتماعي المتاحة لدية الاستفادة من تمويل آهل أيضاً.

لا يشترط وجود كفيل أو ضامن إذا كان المتقدم بطلب تمويل آهل.

إذا كان المتقدم بالطلب من المتقاعدين أو ربة منزل أو متسبب فيشترط لاستكمال إجراءات المنتج تقديم كفالة وذلك وفق نموذج رقم 105.

يشترط ألا يزيد الراتب الشهرى للمتقدم عن 10000 ريال سعودي وذلك للحصول على تمويل آهل بالتقسيط بدون فوائد أو رسوم من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية