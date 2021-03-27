فتح حساب جاري بالراجحي ألكترونيا بالخطوات وفقا للشروط والأحكام

فتح حساب جاري بالراجحي يقدم البنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية خدمة ألكترونية عبر الهواتف الجوالة لكل العملاء الذي يودون التعامل معه وفتح حساب جديد لبداية تعاملات مصرفية مع البنك دون أدنى حاجة للذهاب بمقر الفرع كما كان يحدث سابقا، فمن خلال هذه الخدمة يمكنك فتح حساب جديد بالبنك من خلال الهاتف الذكي وإشارة الإنترنت فقط بأبسط طريقة التي سنذكرها إليك خطوة بخطوة وكذلك يوفر لك إدارة تعاملاتك المصرفية بكل سهولة عن طريق التسجيل بمصرف الراجحي مباشر. خطوات فتح حساب جاري بمصرف الراجحي ألكترونيا ادخل إلي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي واختر فتح حساب جاري لملئ نموذج التقديم الألكتروني.

أقرأ الشروط والأحكام جيدا ثم أختر موافق لتبدأ في ملئ البيانات الشخصية المطلوبة منك بكل دقة.

الآن أبدأ بمليء البيانات المطلوبة وهي اختيار الجنسية، ونوع الهوية، ورقم الإقامة الخاصة بك المعروفة باسم الهوية الوطنية.

ادخل رقم الجوال الخاص بك مبتدأ بالرقم 05 ثم بقية الرقم وسوف يتم إرسال رمز للتحقيق على هذا الرقم.

أختر اللقب المنطبق عليك وأيضا أدخل البريد الألكتروني الخاص بك.

حدد توقعك لأقصي مبلغ لعملية واحدة في الشهر وكذلك دخلك الشهري بالريال السعودي.

ادخل الرمز الموجود بنفس الترتيب ثم أضغط التالي.

قم بتوثيق رقم الجوال الخاص بك، وكذلك توثيق بياناتك التي قمت بإدخالها عبر تطبيق أبشر السعودي.

الآن تمت عملية فتح الحساب الجاري بنجاح وستصلك رسالة نصية علي رقم الهاتف الخاص بك لمعرفة معلومات حسابك الجديد. شروط واجب توافرها للتقديم على فتح حساب بالمصرف أن تكون هوية الوطنية هوية مقيم. يشترط أن يبلغ المواطن 18 عاما لفتح حساب البالغين ولا يقل عن 15 سنة لفتح حساب القصر. يجب أن يكون رقم الجوال الذي تقوم بإدخاله ضمن البيانات صادر من مزودي الخدمات الهاتفية داخل المملكة السعودية. إدخال عنوان وطني صحيح. لإتمام عملية توثيق الحساب المصرفي عليك التسجيل لخدمة أبشر أولا. إذا كان المتقدم عميلا سابقا في البنك عليه التوجه لأقرب فرع للمصرف لتحديث الحساب والتأكد من صلاحياته وكذلك لإضافة توقيع معتمد من الشخص المتقدم بفتح الحساب الجاري. خطوات فتح حساب جاري بمصرف الراجحي ألكترونياشروط واجب توافرها للتقديم على فتح حساب بالمصرف الوسوم

فتح حساب جاري بالراجحي يقدم البنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية خدمة ألكترونية عبر الهواتف الجوالة لكل العملاء الذي يودون التعامل معه وفتح حساب جديد لبداية تعاملات مصرفية مع البنك دون أدنى حاجة للذهاب بمقر الفرع كما كان يحدث سابقا، فمن خلال هذه الخدمة يمكنك فتح حساب جديد بالبنك من خلال الهاتف الذكي وإشارة الإنترنت فقط بأبسط طريقة التي سنذكرها إليك خطوة بخطوة وكذلك يوفر لك إدارة تعاملاتك المصرفية بكل سهولة عن طريق التسجيل بمصرف الراجحي مباشر. خطوات فتح حساب جاري بمصرف الراجحي ألكترونيا ادخل إلي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي واختر فتح حساب جاري لملئ نموذج التقديم الألكتروني.

أقرأ الشروط والأحكام جيدا ثم أختر موافق لتبدأ في ملئ البيانات الشخصية المطلوبة منك بكل دقة.

الآن أبدأ بمليء البيانات المطلوبة وهي اختيار الجنسية، ونوع الهوية، ورقم الإقامة الخاصة بك المعروفة باسم الهوية الوطنية.

ادخل رقم الجوال الخاص بك مبتدأ بالرقم 05 ثم بقية الرقم وسوف يتم إرسال رمز للتحقيق على هذا الرقم.

أختر اللقب المنطبق عليك وأيضا أدخل البريد الألكتروني الخاص بك.

حدد توقعك لأقصي مبلغ لعملية واحدة في الشهر وكذلك دخلك الشهري بالريال السعودي.

ادخل الرمز الموجود بنفس الترتيب ثم أضغط التالي.

قم بتوثيق رقم الجوال الخاص بك، وكذلك توثيق بياناتك التي قمت بإدخالها عبر تطبيق أبشر السعودي.

الآن تمت عملية فتح الحساب الجاري بنجاح وستصلك رسالة نصية علي رقم الهاتف الخاص بك لمعرفة معلومات حسابك الجديد. شروط واجب توافرها للتقديم على فتح حساب بالمصرف أن تكون هوية الوطنية هوية مقيم. يشترط أن يبلغ المواطن 18 عاما لفتح حساب البالغين ولا يقل عن 15 سنة لفتح حساب القصر. يجب أن يكون رقم الجوال الذي تقوم بإدخاله ضمن البيانات صادر من مزودي الخدمات الهاتفية داخل المملكة السعودية. إدخال عنوان وطني صحيح. لإتمام عملية توثيق الحساب المصرفي عليك التسجيل لخدمة أبشر أولا. إذا كان المتقدم عميلا سابقا في البنك عليه التوجه لأقرب فرع للمصرف لتحديث الحساب والتأكد من صلاحياته وكذلك لإضافة توقيع معتمد من الشخص المتقدم بفتح الحساب الجاري. خطوات فتح حساب جاري بمصرف الراجحي ألكترونياشروط واجب توافرها للتقديم على فتح حساب بالمصرف

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