لبنان.. تفاصيل "حزينة" لوفاة اللاجئين من البرد القارس

تراجيديا جديدة سطر أحداثها لاجئون، حين لقيت سيدتان وطفلان، حتفهم، جراء البرد، في منطقة جبلية في شمال لبنان، خلال محاولاتهم اليائسة للعودة إلى سوريا.

وتم العثور على الضحايا الجمعة، في منطقة جرود منطقة عيناتا - عيون أرغش، محافظة لبنان الشمالي، قرب منطقة الأرز، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من الحدود اللبنانية - السورية.

الضحايا الأربعة، سيدتان، وإحداهما حامل، وأولادهما أبناء السابعة والثامنة من العمر، عثر على ثلاثة منهم متعانقين تحت الثلج، بعد أن ضربت لبنان عاصفة ثلجية خلال اليومين السابقين.

وعلمت دوت الخليج أن طفلا من بين الأطفال الذين تقطعت بهم السبل نجا واستطاع الوصول إلى بيروت السبت، مما يفتح احتمالية فرار أكثر من شخص كانوا يعبرون الطريق غير الشرعية وربما عادوا إلى لبنان.

وقال محافظ بعلبك-الهرمل، بشير خضر، لسكاي نيوز عربية، إن العائلتين لم يصلوا إلى المنطقة الحدودية، وتوفوا قبلها بمسافات طويلة وكشف عن تورط أحد المهربين الذي تبين لاحقا أنه يرأس عصابة تهريب، مشيرا إلى صدور بلاغ بحث وتحر بحقه.

وتعمل القوى الأمنية حاليا على إلقاء القبض على المهرب بعد ان صار مطلوبا من قبل القضاء المختص.

وأضاف المحافظ: "يذكرنا هذا المشهد بما سمي سابقا عبّارات الموت"، وحذر من الوقوع في مثل هذا الفخ من السوريين اللاجئين.

واستغرب المسؤول تهريب اللاجئين بهذا الأسلوب على الرغم من أحقيتهم المشروعة بالمرور عبر المعابر الشرعية.

وقال إن المبلغ الذي دفع للمهربين يساوي أضعاف تكاليف فحوص الـPCR وأجرة النقل.

وعلمت دوت الخليج أن الأب لأحد الطفلين الضحيتين، يعمل ناطورا في بناية في الأشرفية شرق العاصمة اللبنانية، وبينما كانت الأم حاملا.

وبسبب عوارض ثبتت أنّ حملها غير آمن، قرّرت العائلة التوجه إلى مسقط رأسها، في مدينة الرقة السورية، لتلقّي العلاج.

أما العائلة الأخرى، فلم تكن تحمل أوراق لجوء نظاميّة، فاستعانت بمهرّب نجا بنفسه، وتوفي الآخرون تحت الثلج.

واستغرقت عملية البحث أكثر من 72 ساعة من فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وتكرّر في السنوات الأخيرة وقوع حوادث مماثلة، حيث يعيش اللاجئون في لبنان البلد الصغير ظروفا إنسانية صعبة للغاية. ويعاني أكثر من نصفهم من فقر مدقع.

وعلق أستاذ السياسات العامة والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور ناصر ياسين، بالقول إن على لبنان العمل بجدية مع المجتمع الدولي والعربي لتحسين ظروف اللاجئين.

واعتبر أن الضغط على اللاجئين من أجل العودة إلى بلادهم يزيد من تعرضهم للمخاطر.

وقال إن عودة اللاجئين تستوجب الشعور بالأمان والوضع المعيشي الجيد، وتأمين سبل العيش، إضافة الى إعادة إعمار البيوت المتضررة.

ومع انهيار االليرة السورية وتفاقم الوضع المعيشي، لا توجد عوامل مشجعة لعودة السوريين إلى بلادهم، بحسب ياسين.