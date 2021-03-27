الصين تفرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية الصينية اليوم السبت، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات من الولايات المتحدة وكندا، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية والكندية ضد الصين على خلفية الوضع فى إقليم شينجيانج.





وقالت الخارجية الصينية فى بيان لها، إن العقوبات تطال رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) جايل مانشين ونائب رئيس اللجنة تونى بيركنز، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندى مايكل شونج واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندى، وفقا للبيان. وكانت الولايات المتحدة وكندا أعلنتا الاثنين عن فرض عقوبات على الصين بسبب تعاملها مع الإيجور المسلمين فى إقليم شينجيانج شمال غربى البلاد، حيث "تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية" هناك، حسبما جاء فى بيان لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن. ورفضت بكين مرارا الاتهامات الغربية بانتهاك حقوق الإنسان فى الإقليم.

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