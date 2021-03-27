المبعوث الأممى: نواصل العمل لسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وحسبما أفادت البعثة الأممية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، أوضح كوبيش، فى كلمته التى ألقاها باجتماع ملتقى الحوار السياسى الليبى عبر الاتصال المرئى، أمس الجمعة "نواصل العمل على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية. إنها عملية صعبة ولكننا لا نتحدث عنها فقط".
وأضاف كوبيش "بوسعى القول أنه فى لقاءاتى مع عدد من الدول الأجنبية، هناك اتفاق على الحاجة إلى معالجة هذا الأمر. أنا أثيره لأننى أعرف شيئاً واحداً وهو أن الليبيين والسلطة والمؤسسات الليبية، بما فى ذلك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، يطالبون بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين من البلاد، وبالتأكيد على جميع أصدقاء وشركاء ليبيا احترام هذا الطلب".
وأكد كوبيش "يجب أن تكون الدولة ذات سيادة كاملة دون أى وجود أجنبى غير مرغوب فيه وفى هذا الوقت لا بد من العمل فى سبيل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية".
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