عاجل.. سماع دوى انفجار قوى ناجم عن تفجير ذخائر فى دمشق

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الصوت الذى سمع فى أحياء العاصمة السورية دمشق ناجم عن تفجير ذخائر من مخلفات الحرب. وأوضحت الوكالة أن التفجير تم فى منطقة عين ترما بريف دمشق.

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