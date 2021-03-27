زلزال بقوة 5.6 درجة فى أعماق البحر الأدرياتيكى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قالت الهيئة إن الزلزال وقع فى الساعة 16:48 "بتوقيت موسكو" من السبت على مسافة 91 كم شمالى مدينة مانفريدونيا الإيطالية و27 كم تقريبا شمال غربى جزر بالاجروجا التابعة لكرواتيا فى البحر الأدرياتيكى.

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