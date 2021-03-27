فيديو- حريق ضخم بأحد الفنادق فى صعدة شمال اليمن

جدة - نرمين السيد - ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة قولها، إن حريقا اندلع فى فندق "رويال هاوس العالمى" بمدينة صعدة ما أدى إلى احتراق الخيام التى كانت موجودة على سطح الفندق وأضرار أخرى.

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