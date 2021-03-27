مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1443: رابط نظام نور لولي الأمر للتسجيل واستعلام النتائج

ننشر جدول مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1443 في نظام نور لولي الأمر المركزي، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التعليم عام الخطة الزمنية لتسجيل طلاب أول ابتدائي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ الذي من المقرر أن يبدأ وفق التقويم الدراسي الجديد اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس 2021م، وقد أوضحت الوزارة أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي وروابط التسجيل وفق نوع المستخدم وصلاحياته، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني يمكنكم الحصول على رابط دخول نظام نور للتعليم الرسمي لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في أول ابتدائي للعام المُقبل.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1443

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ عبر نظام نور المركزي لولي الأمر، وبدأت بتسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة، حيث بدأ استقبال التسجيل اعتباراً من تاريخ 11 جمادي الثاني 1442هـ وانتهى التسجيل في تاريخ 24 من نفس الشهر.

وقد تم البدء في إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب والطالبات المسجلين في نظام نور ولي الأمر اعتباراً من تاريخ 25 جمادي الثاني 1442هـ، واستمر حتى تاريخ 13 رجب 1442هـ، أما عن أعمار هذه الفئة من الطلاب فتشمل من هم قد بلغوا سن الست سنوات أو أقل بتسعين يوماً فقط كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أقصى.

م الفئة من تاريخ إلى أعمار الطلاب 1 تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية. 11 جمادي الثاني 1442هـ 24 يناير 2021م يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو إغلاق باب التسجيل في 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م. بدايةً من ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أقصى. 2 تسجيل الطلاب السعوديين ومن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في (المدارس الحكومية – مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يجري بها مفاضلة). من 14 رجب 1442هـ 26 فبراير 2021م – – 3 تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين وهم (أبناء القبائل النازحة – التركستان – البلوش – مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – أبناء الجالية اليمنية – أبناء الدبلوماسيين). من 14 شعبان 1442هـ 27 مارس 2021م – – 4 تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي. من 5 رمضان 1442هـ 17 أبريل 2021م – – 5 تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص. من 19 رمضان 1442هـ 1 مايو 2021م – – 6 تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لكافة الجنسيات وفي كافة المدارس. من 4 شوال 1442هـ 16 مايو 2021م – يشمل الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً. 7 تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لكافة الجنسيات وفي جميع المدارس. من 7 محرم 1443هـ 15 أغسطس 2021م – –

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1442

خطوات تسجيل طالب مستجد في نظام نور لولي الأمر

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي عن طريق اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة تبدأ بالولوج إلى نظام نور المركزي باتباع الرابط الرسمي التالي (noor.moe.gov.sa)، ثم النقر على أيقونة “رابط التسجيل لولي أمر جديد” من الشاشة الرئيسية لنظام نور، ثم اتباع الخطوات الموضحة في الفيديو التالي:

ومن يرغب في تسجيل أبنائه في نظام نور الآن، يمكنه العودة أولاً إلى جدول مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 للتعرف على موعد التسجيل المحدد للفئة التي يرغب بتسجيلها في النظام التعليمي للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى.

التسجيل في رياض الأطفال 1442

أطلقت وزارة التعليم عام الخطة الزمنية لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم، فمن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل وأعمار القبول وتواريخ الميلاد للمستويات الثلاث، وأولوية القبول في رياض الأطفال، يمكنه ذلك من خلال قراءة تعميم تنظيم التسجيل في رياض الأطفال عبر موقع ثقفني.