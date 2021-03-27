Qiyas الاستعلام عن نتائج قياس لاختبارات الورقية بالجوال عبر رابط الهيئة الوطنية للقياس والتقويم

الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس اللفظي “اللغوي” والكمي “الرياضي” والتي انتهى جميع الطلاب منها السبت 27 مارس 2021، حيث كانت آخر الاختبارات الورقية لقياس القدرة المعرفية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والجامعات السعودية، فيكون اختبار القدرة العلمية والتحصيلية لكل طالب من الأهمية الكبيرة لضمان أن يكون الطالب الملتحق بالجامعة مستعدا للتعليم الجامعي، وفور انتهاء الطلاب من الاختبارات بدأ البحث عن موعد الإعلان عن النتائج وطريقة استخراج التقديرات الخاصة بهم. الاختبارات الورقية لدخول الجامعات بالمملكة الاختبارات الورقية لدخول الجامعات بالمملكة المركز الوطني للقياس والتقويم المركز الوطني للقياس والتقويم هي الهيئة المسؤولة عن اختبارات قياس قدرات الطلاب في الثانوية العامة والراغبين في دخول الجامعة وخاصة تلك الجامعات العملية والتي تشترط اجتياز الطالب لاختبارات المركز الوطني للقياس والذي تكون وظيفته: يتم تسجيل دخول اختبارات قياس القدرات المعرفية من خلاله.

يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة به على بوابة التسجيل.

يتم تحديد مواعيد عمل الاختبارات الورقية للطلاب وتحديد مواعيد الاختبارات لكل منهم.

يقوم بتحديد العنوان والموعد الذي يقوم فيه الطالب بالاختبار.

يتم عبره الإعلان عن نتائج الاختبارات في الموعد المقرر لها. موعد وخطوات استخراج نتائج قياس موعد وخطوات استخراج نتائج قياس يبدأ الطلاب بالاستعلام عن نتائج قياس والتي انتهى الطلاب من اختبارات الفترة الثانية منها في 27 مارس 2021 – 14 شعبان 1442، وذلك بعد ثلاثة أسابيع بعد انتهاء الاختبار على أن يكون الحد الأقصى للظهور بعد شهر، ويتم التصحيح إلكترونيا دون تدخل بشري ويتم استخراج النتائج بالخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على رابط الهيئة الوطنية للقياس والتقويم يتم كتابة رقم السجل المدني. يقوم بكتابة الرقم السري. يؤكد أنه ليس روبوت. يقوم بتسجيل الدخول. يتم اختبار ايقونة الاستعلام عن النتائج. يقوم بتحديد الاختبار الذي قام به. يتم بداية البحث برقم السجل المدني. يقوم بكتابة رمز التحقق ثم يبدأ البحث. الوسوم

الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس اللفظي “اللغوي” والكمي “الرياضي” والتي انتهى جميع الطلاب منها السبت 27 مارس 2021، حيث كانت آخر الاختبارات الورقية لقياس القدرة المعرفية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والجامعات السعودية، فيكون اختبار القدرة العلمية والتحصيلية لكل طالب من الأهمية الكبيرة لضمان أن يكون الطالب الملتحق بالجامعة مستعدا للتعليم الجامعي، وفور انتهاء الطلاب من الاختبارات بدأ البحث عن موعد الإعلان عن النتائج وطريقة استخراج التقديرات الخاصة بهم. الاختبارات الورقية لدخول الجامعات بالمملكة الاختبارات الورقية لدخول الجامعات بالمملكة المركز الوطني للقياس والتقويم المركز الوطني للقياس والتقويم هي الهيئة المسؤولة عن اختبارات قياس قدرات الطلاب في الثانوية العامة والراغبين في دخول الجامعة وخاصة تلك الجامعات العملية والتي تشترط اجتياز الطالب لاختبارات المركز الوطني للقياس والذي تكون وظيفته: يتم تسجيل دخول اختبارات قياس القدرات المعرفية من خلاله.

يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة به على بوابة التسجيل.

يتم تحديد مواعيد عمل الاختبارات الورقية للطلاب وتحديد مواعيد الاختبارات لكل منهم.

يقوم بتحديد العنوان والموعد الذي يقوم فيه الطالب بالاختبار.

يتم عبره الإعلان عن نتائج الاختبارات في الموعد المقرر لها. موعد وخطوات استخراج نتائج قياس موعد وخطوات استخراج نتائج قياس يبدأ الطلاب بالاستعلام عن نتائج قياس والتي انتهى الطلاب من اختبارات الفترة الثانية منها في 27 مارس 2021 – 14 شعبان 1442، وذلك بعد ثلاثة أسابيع بعد انتهاء الاختبار على أن يكون الحد الأقصى للظهور بعد شهر، ويتم التصحيح إلكترونيا دون تدخل بشري ويتم استخراج النتائج بالخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على رابط الهيئة الوطنية للقياس والتقويم يتم كتابة رقم السجل المدني. يقوم بكتابة الرقم السري. يؤكد أنه ليس روبوت. يقوم بتسجيل الدخول. يتم اختبار ايقونة الاستعلام عن النتائج. يقوم بتحديد الاختبار الذي قام به. يتم بداية البحث برقم السجل المدني. يقوم بكتابة رمز التحقق ثم يبدأ البحث.

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