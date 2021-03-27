طريقة تحضير كب كيك سعودي بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كب كيك سعودي دائما يشتهر المطبخ السعودي بالوصفات المميزة ذات الطعم والمذاق الرائع حيث يوجد العديد والعديد من الحلويات التي تناسب كل المناسبات السعيدة عند السعوديين وخاصه مناسبات شهر رمضان والمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية ويرجع إلي تنوع كثره الحلويات في المطبخ السعودي لمساحة المملكة العربية السعودية وكثرت مدنها وكل مدينة لها ما يناسبها من عوائد وتقاليد في صنع الحلويات وتشتهر السعودية بالعديد من الأطباق غير الحلويات فى المطبخ السعودي خاصة موسم الحج. طريقة تحضير كب كيك السعودي ومكوناته طريقة تحضير كب كيك السعودي ومكوناته المكونات:- كوبان من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

اربع حبات بيض.

كوب ونصف من السكر البودره.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

8 قطع من بسكويت الاوريو الناعم. مكونات التغليفة:- ثلاثة كؤوس من السكر البودرة الناعم.

ثلث كاس من الزبدة الطرية.

قطرات من ملون الطعام الصحي باللون الأخضر.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل. طريقة التحضير أولا قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 90 مئوية. ثم قومي بوضع أوراق الكب كيك في القالب. احضري وعاء وضعي فيه السكر و الزبدة وبالمضرب اليدوي قومى يخفق السكر مع الزبدة ثم قومي بإضافة البيض وكرري عملية الخفق مرة اخرى ثم ضيفي الفانيليا والملح واستمري في عملية الخفق. قومي بإضافة الدقيق بالتدريج مع عملية الخفق حتى يتجانس الخليط. ثم قومي باضافه بسكويت الاوريو الناعم مع الاستمرار في الخفق. عن طريق ملعقة كبيرة سكوبي الخليط داخل قوالب الكب كيك. ادخلي قالب الكيك الفرن السابق تسخينه لمده 10 دقائق إلي أن يتم النضج ثم أخرجيه ويترك جانبا حتى يبرد. طريقة تحضير التغليفة احضري وعاء ثم ضعي فيه كل من السكر والزبد وملعقة الحليب والفانليا ثم قومي بخلط المكونات جيدا. قومى بإضافة ما تبقى من الحليب بالتدريج الى المزيج السابق ثم ضيفي ملون الطعام حتى تحصلين على خليط طري. احضري كيس حلواني شفاف وضعي فيه التغليفة وقومي بتزيين الكب كيك من اعلى. طريقة التحضيرطريقة تحضير التغليفة الى هنا وصلنا سيدتي الى نهاية هذا المقال وارجوا أن اكون قدمت وصفاتنا اليوم بطريقة سهلة ومبسطة. الوسوم

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كب كيك سعودي دائما يشتهر المطبخ السعودي بالوصفات المميزة ذات الطعم والمذاق الرائع حيث يوجد العديد والعديد من الحلويات التي تناسب كل المناسبات السعيدة عند السعوديين وخاصه مناسبات شهر رمضان والمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية ويرجع إلي تنوع كثره الحلويات في المطبخ السعودي لمساحة المملكة العربية السعودية وكثرت مدنها وكل مدينة لها ما يناسبها من عوائد وتقاليد في صنع الحلويات وتشتهر السعودية بالعديد من الأطباق غير الحلويات فى المطبخ السعودي خاصة موسم الحج. طريقة تحضير كب كيك السعودي ومكوناته طريقة تحضير كب كيك السعودي ومكوناته المكونات:- كوبان من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

اربع حبات بيض.

كوب ونصف من السكر البودره.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

8 قطع من بسكويت الاوريو الناعم. مكونات التغليفة:- ثلاثة كؤوس من السكر البودرة الناعم.

ثلث كاس من الزبدة الطرية.

قطرات من ملون الطعام الصحي باللون الأخضر.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل. طريقة التحضير أولا قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 90 مئوية. ثم قومي بوضع أوراق الكب كيك في القالب. احضري وعاء وضعي فيه السكر و الزبدة وبالمضرب اليدوي قومى يخفق السكر مع الزبدة ثم قومي بإضافة البيض وكرري عملية الخفق مرة اخرى ثم ضيفي الفانيليا والملح واستمري في عملية الخفق. قومي بإضافة الدقيق بالتدريج مع عملية الخفق حتى يتجانس الخليط. ثم قومي باضافه بسكويت الاوريو الناعم مع الاستمرار في الخفق. عن طريق ملعقة كبيرة سكوبي الخليط داخل قوالب الكب كيك. ادخلي قالب الكيك الفرن السابق تسخينه لمده 10 دقائق إلي أن يتم النضج ثم أخرجيه ويترك جانبا حتى يبرد. طريقة تحضير التغليفة احضري وعاء ثم ضعي فيه كل من السكر والزبد وملعقة الحليب والفانليا ثم قومي بخلط المكونات جيدا. قومى بإضافة ما تبقى من الحليب بالتدريج الى المزيج السابق ثم ضيفي ملون الطعام حتى تحصلين على خليط طري. احضري كيس حلواني شفاف وضعي فيه التغليفة وقومي بتزيين الكب كيك من اعلى. طريقة التحضيرطريقة تحضير التغليفة الى هنا وصلنا سيدتي الى نهاية هذا المقال وارجوا أن اكون قدمت وصفاتنا اليوم بطريقة سهلة ومبسطة.

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