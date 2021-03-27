الكاظمى: الانتخابات ستجرى فى موعدها ولا تراجع عن بناء الدولة

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى عبر حسابه بـ"تويتر"، "ماضون بعزم فى تطبيق برنامج الحكومة رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة".

وأضاف "هذا الجو السلبى الذى يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل".

وأتم قائلا "الانتخابات فى موعدها، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".

يذكر أن الانتخابات العراقية كان مقرر لها أن تجرى فى السادس من يونيو المقبل.

ولكن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتأجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع فى جلسته التى عقدها، الثلاثاء 19يناير الماضى، على تحديد العاشر من شهر أكتوبر المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.