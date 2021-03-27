قطع كوابل دولية وتعطل 60% من خدمات الإنترنت فى الكويت

جدة - نرمين السيد - شهدت الكويت اليوم السبت، تعطل 60 % من خدمات الإنترنت فى البلاد، بعد تعرض كوابل دولية للانقطاع؛ بسبب أعمال الطرق، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل على إصلاح العطل وعودة الخدمات.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، إن فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولية بالهيئة متواجدة فى الموقع الذى تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولية، وعطلت قرابة 60 بالمئة من خدمات الإنترنت فى البلاد نتيجة أعمال الطرق.

وأوضح مدير إدارة الوصلات الدولية بالهيئة جمال صادق، اليوم السبت، أن هناك تنسيق مشترك بين فرق الطوارئ التابعة للادارة مع وزارة الخدمات الكويتية والمقاولين المعتمدين لإصلاح تلك الكابلات خلال الساعات القادمة بأسرع وقت.

وأضاف صادق أن أعمال قطع الكابلات جاءت فى عدة اتجاهات الأول بين مقسم (أم الهيمان) ومركز حدود (نويصيب) والثانى بين مقسم (أم الهيمان) ومقسم (الزور) والثالث بين مقسم (الجهراء) ومركز حدود (السالمى) ما أدى إلى توقف ثلاث أنظمة كوابل دولية بالكامل.

من جهته أكد رئيس قطاع الاتصالات فى الهيئة فهد الفهد، سعى الهيئة على إصلاح شبكة الإنترنت حتى تعود بالنفع على المشتركين من أفراد وجهات عامة وخاصة والمحافظة على مصالحهم وتوفيرها بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى خطوة الهيئة خلال الفترة المقبلة لإنشاء منظومة كوابل محلية جديدة فى البلاد لتفادى القطوعات فى المستقبل ومستقلة عن الكوابل الدولية تسعى أيضا لتخفيف من ضغط الشبكات (الإنترنت) فى ساعات الذروة.

وكانت خدمات الإنترنت فى البلاد تعرضت لبطء شديد فى ساعات صباح اليوم نتيجة تعرض عدد من الكوابل الدولية إلى قطوعات فى عدة إتجاهات نتيجة أعمال تطوير شبكات الطرق ما أدى إلى تعطل ما يقارب 60 فى المئة من خدمات الإنترنت فى البلاد.