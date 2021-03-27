نظام نور تسجيل طالب جديد الصف الأول الابتدائي 1443 الفئات العمرية التي يحق لها التسجيل بالشرح

نظام نور تسجيل طالب جديد، بدأت أمس أولياء أمور الطلاب الراغبين في التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443 المرحلة الرابعة، الدخول عبر رابط نظام نور التعليمي للطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة الطلاب السعوديين، وهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والطلاب من أباء غير سعوديين وأمهات سعوديات، وطلاب أبناء القبائل النازحة والتركستان، وأبناء الجاليات العربية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين، ويمكن لهؤلاء الفئات التسجيل من خلال حساب ولي الأمر عبر نظام نور، أو من خلال حساب قائد المدرسة، في حال تعذر ولي الأمر في عملية التسجيل.

خطة نظام نور تسجيل طالب جديد 1443

بدأ التسجيل اليوم السبت 2021/03/27 الموافق 14 من شهر شعبان 1442 هجري، تسجيل المرحلة الرابعة عبر رابط نظام نور التعليمي عن طريق حساب ولي الأمر أو قائد المدرسة، ومن ليس له حساب عبر النظام عليه أنشاء حساب جديد برقم الهوية الوطنية.

الدخول على الرابط الإلكتروني لنظام نور التعليمي.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق لولي الأمر الذي له حساب على النظام.

من ليس له حساب يقوم بعمل حساب على النظام برقم الهوية.

الضغط على أيقونة تسجيل الأبناء.

الضغط على تسجيل طالب جديد.

تسجيل بيانات الطالب بدقة.

الضغط على زر تسجيل وبذالك تكون أتممت عملية التسجيل.

الطلاب والطالبات الذين لا يستطيع ولي الأمر التسجيل لهم.

الطلاب من أباء غير سعوديين وأمهات سعوديات.

طلاب دول مجلس التعاون الخليجي.

الطلاب الذين تجاوز عمرهم 11 عام.

طلاب التربية الاجتماعية الذين تجاوز عمرهم سن القبول.

الطلاب الذين لم تستكمل لهم الهوية.

طلاب الرعاية الاجتماعية.

السن القانوني المحدد للقبول في الصف الأول الابتدائي هو سن 6 سنوات، ومن يقل أعمارهم عن ذالك ب 90 يوم كحد أدنى. الطالب الذي يبلغ عمره 7 سنوات أو أكثر حتى 11 عام وثلاثة أشهر، وقدم ولي أمره ما يفيد أن لدى الطالب معارف ومهارات، يتم تحويل الطلب إلكترونياً من المدرسة لإدارة الاختبارات والقبول للنظر في وضعه.

طريقة التسجيل عبر رابط نظام تسجيل طالب جديدالفئات التي يتم التسجيل لها من خلال قائد المدرسةالفئات العمرية التي يحق لها التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443