تمويل شخصي البنك السعودي الفرنسي.. رابط وطريقة التسجيل على التمويل بالتورق

تمويل شخصي البنك السعودي الفرنسي من أهم البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الفرنسي لكافة المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك للعديد من الأسباب حيثُ يتميز بسهولة المتطلبات المقدمة من البنك، والشروط السهلة الميسرة كما يتميز بطول فترات التسديد وهو من أشهر البرامج التي تمنح التمويلات في الفترة الحالية، مع العلم أن المصرف بداية تأسيسه كان عبارة عن شركة مساهمة وذلك في نهاية الفرن الماضي، ويتيح البنك العديد من القروض التمويلية والخدمات التي يحتاج إليها الجميع، كما يمكن الاستفادة من نظام تمويل شخصي بـ التورق والمرابحة.

تمويل شخصي البنك السعودي الفرنسي

سعيًا من البنك لمواكبة الحياة العصرية وارتفاع الأسعار قام بتقديم أحد التمويلات المميزة والتي من خلالها يمكن شراء أي مقتنيات يرغب عملاء البنك في الحصول عليها مثل عقار أو سيارة أو سد احتياجات الحياة شكل عام، يستطيع العميل الحصول عليه وذلك وفقًا عد التأكد من تطابق جميع الشروط المعلنة من قبل البنك عليه.

مميزات الحصول على تمويل شخصي بالتورق من البنك الفرنسي

هناك العديد من المميزات التي يوفرها البنك للعملاء مقابل الحصول على قرض تمويلي بنظام التورق وتلك المميزات ذكرها البنك كالتالي:

يحصل العميل على الموافقة بشكل فوري بعد التقدم للحصول على القرض ومطابقة الشروط عليه

يتميز القرض بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

يسمح البنك بالتمويل مرة أخري لنفس العميل بشرط تسديد حتي 20% من المبلغ الكلي

يمكن للعميل الحصول على تمويل يصل حتي 2500000 ريال سعودي

يتمتع العميل بتسديد التمويل خلال فترة طويلة تصل حتي خمس سنوات

لا يتم استراد المديونية من العائلة في حالة وفاة المقترض

يمكن للعميل شراء المديونية من أحد البنوك التابعة لنفس البنك

يتم سحب رسوم إدارية 1 % ما يعادل خمسة آلاف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

يجب على المتقدم للحصول على التمويل إحضار بعض المستندات التي يبدأ البنك بمراجعتها مع التأكد من البيانات وصحتها، وتلك الأوراق المطلوبة هي:

تقديم كشف الحساب البنكي من البنك الخاص بالعميل

يقوم العميل بالذهاب للبنك ويقدم طلب لفتح حساب جديد

تقديم أصل الهوية الوطنية

إحضار خطاب من جهة العمل بكافة بيانات الموظف

تقديم تحويل من جهة العمل فيما يخص الراتب الذي يحصل عليه العميل

بالنسبة للمعدل السنوي من 4.67% والتي تشمل كافة العمولات وجميع الرسوم.

حاسبة التمويل الشخصي

قدم البنك السعودي الفرنسي حاسبة التمويل الشخصي التي حققت نجاح كبير في سد احتياجات العملاء فهي توفر لهم عيشة أفضل، كما أنها تمنح تمويل لتحديث التلف الموجود بالمنزل وتساعد على سد متطلبات حياة الشخص بالكامل.

يقوم العميل بتعبئة نموذج البنك عبر موقع البنك السعودي الفرنسي

يقوم العميل بتدوين جميع البيانات حتي يتعرف البنك على بيانات العميل بالتفصيل

يدخل العمل اسمه ورقم الهاتف والبريد الالكتروني

يدون العميل الوظيفة والدرجة

سوف تطلب الحاسبة إدخال القيمة الفعلية للراتب الذي يحصل عليه العميل

النقر على كلمة إرسال

كما يمكن للعميل التواصل مع البنك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف.

نظام التحويل الشخصي بالمرابحة هو أحد الأنظمة البسيطة التي تتميز بسهولة الإجراءات والتي تجعله يحصل على مبلغ تمويلي كبير.

طريقة التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي