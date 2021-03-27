خطوات تنزيل لعبة ببجي نيو ستيت الإصدار الجديد 2021 لكافة الأجهزة والتعرف على متطلبات اللعبة

لعبة ببجي نيو ستيت أخر اصدار، يمكن تنزيلها على كافة أجهزه الموبايل سواء الأندرويد أو الأيفون أو الكمبيوتر، أصبحت تلك اللعبة هي الأكثر شهرة بين الألعاب الإلكترونية في العالم كله ، تعد هذه اللعبة هي الإصدار الثاني من لعبة ببجي موبايل والتي سوف يتم إتاحتها على كافة الأجهزة قريباً، حيث احتلت الصدارة على مستوى الألعاب الإلكترونية الموجودة حالياً مثل لعبة فري فاير، أو ماين كرافت، تلك الألعاب الإلكترونية تعمل على بث روح الإثارة والتشويق بين اللاعبين خلال اللعب، حيث تدور أحداث تلك اللعبة بين إيجاد اللاعبين خريطة troi حيث أنها تقوم بعرض الأسلحة المستقبلية التي يمكن إستخدامها في مواجهة الأعداء، تابعونا للتعرف على خطوات تنزيل لعبة ببجي نيو ستيت الجديدة.

ببجي نيو ستيت هي لعبة مجانية يوجد بها العديد من الأسلحة المختلفة والخرائط، تعتمد تلك اللعبة على التركيز الجماعي بالإضافة إلى تكوين العديد من الفرق المختلفة، تدور اللعبة حول إنزال الشخص ساحة القتال مع 99 مقاتل في جزيرة يطلق عليها troi عليك التخلص منهم بواسطة الأسلحة والمعدات الموجودة حتى يمكنك البقاء حياً في ساحة المعركة.

تتميز لعبة ببجي نيو ستيت بأنه يوجد بداخلها كافة الأسلحة المتنوعة القتالية، يجب على اللاعب العثور عليها لمواجهة الأعداء وأيضاً العثور على المواد الإستهلاكية والمركبات، وذلك بغرض كسب اليد العليا حتى يكون هو اللاعب الأقوى في تلك المواجهة.

كما تتميز بإضاءة عالمية وألعابها النارية تجعل اللاعب يشعر بجو مليء بالإثارة والتشويق خلال اللعب، كما تحتاج هذه اللعبة ذاكرة عشوائية تصل 2.5 جيجابايت، كما تحتاج إلى أجهزة تعمل بنظام الأندرويد 6.0 كما تحتاج إلى توفير مساحة تخزين تصل ل 64 .