منصة مدرستي تسجيل الحضور والغياب بالمملكة 1442

منصة مدرستي هي إحدي الخدمات الإلكترونية التعليمية الرائعة والمميزة, حيث أنها مُقدمة من وزارة التعليم السعودية, في ظل وجود وإستمرار جائحة فيروس كورونا, وهي تُعتبر من ضمن الإجراءات الإحترازية التي قامت بها السعودية لمواجهة الجائحة, حيث أن وزارة التعليم أعلنت عن تعليق الدراسة مؤقتا في كل مناطق ومحافظات المملكة, والبدء في الدراسة عن بُعد لكل المراحل التعليمية, وهي تُعتبر طريقة جديدة لتسهيل التعليم, وهي أحد المواقع الهامة في السعودية.

طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي

قم بتسجيل الدخول في موقع توكلنا هنا, ثم قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

أدخل كلمة المرور ثم الضغط علي “التالي”.

أدخل رمز التحقق علي هاتفك المُسجل في “أبشر”.

إنقر علي “معومات مدرستي”, وستظهر جميع بيانات الطالب.

إنقر علي “إرسال كلمة المرور”.

سيتم إرسال رسالة لهاتفك تحتوي علي رابط لتسجيل الدخول إلي منصة مدرستي وكلمة مرور مؤقتة.

إنسخ الرابط ثم قم بإدخاله في متصفح Google .

قم بالربط بين حساب تَوَكَلْنا وحساب مايكروسوفت ثم إدخال البريد الخاص.

قم بإدخال كلمة المرور.

سيتم الدخول إلي الفصول الإفتراضية عبر نظام “مايكروسوفت تايمز”.

فوائد المنصة

تعمل علي تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا وبرمجة أوقات منظمة, حيث أن المرحلة الثانوية والمتوسطة من 9 صباحًا إلي 12 مساءًا, والمرحلة الإبتدائية من 2 ظهرًا إلي 8 مساءًا.

قامت المنصة بالمحافظة علي المرحلة التعليمية

يستفيد منها أكثر من 6 مليون طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل.

تُوفِر منصة مدرستي إستبيانات إلكترونية وذلك لقياس الأداء, وتحليل التقارير الإحصائية والنتائج، وإظهار مستوى التقدُم والإنضباط في التعلم، وقد ازدادت عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية حول الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية لمعرفة تسجيلات الحضور للطلاب والخدمات الطلابية المقدمة للطالب في المملكة العربية السعودية، ونوصل معكم استتاءات جديدة من قبل وزرة التربية والتعليم السعودية نحو إتاحة التعليم الإلكتروني بعدد ساعات معين 3 ساعات وارفع ساعات للمراحل الدراسية المتلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر موقع نظام نور في شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.