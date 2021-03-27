مقتل 90 متظاهرا على الأقل فى أحد أدمى أيام الاحتجاجات فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - ذكرت تقارير إخبارية وشهود أن قوات الأمن قتلت ما يزيد على 90 محتجا فى أنحاء ميانمار، اليوم السبت 27 مارس 2021، فى أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكرى الشهر الماضى.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، جاءت هذه الحملة الدامية فى يوم القوات المسلحة، وقال رئيس المجلس العسكرى خلال عرض فى العاصمة نايبيداو للاحتفال بالحدث إن الجيش سيحمى الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق الديمقراطية.

وكان التلفزيون الرسمى قد ذكر أمس الجمعة، أن المحتجين يواجهون خطر التعرض لإطلاق النار عليهم "فى الرأس والظهر". وعلى الرغم من ذلك، خرج المحتجون على انقلاب الأول من فبراير شباط إلى شوارع يانجون وماندالاى وبلدات أخرى.

وقالت بوابة "ميانمار الآن" الإخبارية إن 91 شخصا قتلوا فى أنحاء البلاد على أيدى قوات الأمن.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن صبيا لا يتجاوز الخامسة من عمره، كان من بين ما لا يقل عن 29 قتلوا فى ماندالاى. وقالت "ميانمار الآن" إن 24 على الأقل قتلوا فى يانجون.

وفى منتدى على الإنترنت قال الدكتور ساسا المتحدث باسم جماعة "سى.آر.بى.إتش" المناهضة للمجلس العسكرى التى أنشأها النواب المنتخبون الذين أطاح بهم الانقلاب "اليوم يوم عار على القوات المسلحة".

ويرفع عدد القتلى اليوم السبت إجمالى عدد المدنيين الذين أفادت تقارير بمقتلهم منذ وقوع الانقلاب إلى ما يزيد على 400.