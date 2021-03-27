ذكر وزير خارجية الصين وانغ يي بحديث لوكالة أنباء الإمارات، أن الصين تريد العمل مع الإمارات على إنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19 بسعر ميسر.
وأضاف وانغ في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين للإمارات ضمن جولة في المنطقة: "سنعمل على تسريع الإنتاج المشترك للقاحات، بما يقدم مساهمات أكبر لجعل اللقاحات متاحة وميسورة التكلفة للعالم".
وكانت الإمارات أول دولة تطرح لقاح "سينوفارم" الصيني في ديسمبر 2020، حيث أكدت أنه أثبت فاعلية بنسبة 86 بالمئة استنادا إلى نتائج المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية.
ووصل وانغ إلى الإمارات قادما من طهران حيث وقع اتفاقية تعاون مهمة تستمر 25 عاما مع نظيره الإيراني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكين: الإمارات والصين تتعاونان في إنتاج لقاحات كورونا بسعر ميسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.