استرجاع أي حساب فيسبوك معطل أو مسروق بطريقة رسمية مضمونة 100 % وبخطوة واحدة

قد تتفاجأ أحياناً بتعطيل حساب فيسبوك الخاص بك أو حساب أي شخص يهمك، والآن اصبح الفيسبوك جزءاً كبيراً من حياتنا واصبحنا نستخدمه بشكل كبير في حياتنا اليومية والعملية، كما انه بات أحد أدوات التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء وزملاء العمل والعائلة وغيرهم من الأشخاص، وبالتالي فإن استرجاع حساب فيسبوك الذي تم تعطيله من قبل الإدارة اصبح في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وأيضاً من خلال هذه الطريقة يمكنكم استعادة حساب فيسبوك مسروق من قبل المتطفلين، والشرح الذي نستعرضه في هذا التقرير يتميز بالوضوح والشفافية واستعراض طرق رسمية من قبل الفيسبوك نفسه، الذي يعمل على حماية المستخدم بشكل كبير.

استرجاع حساب فيسبوك بعد تعطيله

هناك العديد من الأسئلة التي تصدر في محركات البحث من قبل مستخدمين تطبيق فيسبوك ومن الأشخاص الذين لديهم حساب فيسبوك وقد قامت إدارة فيسبوك بتعطيله، كذلك يبحث عدد كبير من الذين تمت سرقة حسابات فيسبوك الخاصة بهم، بطريقة شرعية ومضمونة لاستعادة حساب فيسبوك المعطل، وهذا ما نستعرضه بالتفصيل، وذلك من خلال رابط استعادة حساب فيسبوك المعطل الذي نستعرضه بالتفصيل عبر هذا التقرير تفصيلاً.

استعادة حساب فيسبوك بالهوية

يمكن استرجاع حساب فيسبوك المعطل عن طريق البريد الإلكتروني للدخول على حساب فيسبوك أو من خلال رقم الجوال الذي تقوم بتسجيل دخولك على حساب فيسبوك من خلاله، مستخدماً في ذلك البطاقة الشخصية الخاصة بك، ولكن بطريقة مختلفة حتى يسهل عليك استعادة حسب فيسبوك بعد تعطيله حيث يقوم المستخدم بأخذ صورة واضحة لوجهه وبجانبه بطاقته الشخصية ممسكاً بها، حتى تتفهم إدارة الدعم في فيسبوك أن هذه الهوية مطابقة لوجهك، وبالتالي يتم استرجاع حسابك على فيسبوك سريعاً.

رابط استرجاع حساب فيسبوك المعطل

الآن يمكنك البدء في استعادة حساب فيسبوك بعد تعطيله أو سرقته بطريقة مضمونة 100 % وآمنة تماماً وبطريقة شرعية عبر الفيسبوك وذلك بالدخول على رابط تأكيد هويتك على فيسبوك ومن ثم البدء في رفع الهوية بعد التقاط صورة سيلفي واضحه بجوار وجهك، حتى يتأكد فيسبوك أنك صاحب الحساب فعلياً، وذلك من خلال الخطوات التالية:

رفع صورة لهويتك بصيغة JPEG.

كتابة البريد الإلكتروني للحساب أو رقم الموبايل.

وسوف تقوم أداة فيسبوك بمراجعة حسابك وتعمل على استعادة الحساب وتمنحك خاصية تعيين كلمة مرور جديدة.