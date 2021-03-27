خطوات إضافة التابعين في حساب المواطن للاستفادة من الدعم

إضافة التابعين في حساب المواطن يعتبر ذلك الأمر واحد من ضمن الأمور التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج وذلك من أجل زيادة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المستفيد من البرنامج حيث يعتمد قيمة المبلغ الشهري علي قيمة الدخل وعدد أفراد الأسرة.

إضافة التابعين في حساب المواطن

حساب المواطن هو احد البرامج الاجتماعية الخاصة بالحكومة في المملكة العربية السعودية ويعتبر من أهم برامج الدعم المادي حيث يستفيد من هذا البرنامج العديد من الاسر السعودية وقد تم تخصيصة بهدف القضاء علي الفقر في المملكة وتحسين مستوي الدخل للفرد، وإنشئ هذا البرنامج في عام 2017 ومنذ إن انطلق حتي الأن قدم نحو 40 دفعة مالية لجميع المستفيدين.

شروط حساب المواطن 1442

قام البرنامج بوضع عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية الحصول علي البرنامج وتتلخص الشروط في النحو التالي:

يشترط إن يكون المتقدم للحصول علي البرنامج مواطن سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمرة عن 35 سنة عند التقديم علي البرنامج.

يشترط إن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 35 سنة.

عدم وجود سجل تجاري أو سجل ضريبي بأسم المستفيد.

يجب إن يكون المستفيد مقيم بصفئة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أذا كان المتقدم غير متزوج يجب إن يكون عمرة لا يقل عن 19 سنة.

يمنح برنامج حساب المواطن للفتايات في سن لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة.

طريقة إضافة التابعين في حساب المواطن

حتي تتمكن من إضافة الزوجة والابناء في برنامج حساب المواطن يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: