إلغاء حظر الواتساب الذي حدث لك بثواني ! بدون تطبيق بطريقة سهلة وسريعة، تطبيق المحادثات الأشهر عالمياً الواتساب الذي يُمكنك من إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو ويمكنك إجراء محادثة كتابية في الدردشة وكذلك إرسال مقطع صوتي للمشاركة مع أصدقائك وأفراد عائلتك، وبالإضافة إلى تلك المزايا فإن واتساب يُمكنك من حظر أشخاص من إجراء تلك المزايا جميعها معهم، وإستكمالاً للمزايا التي نًقدمها لكم والمُتعلقة بالواتساب نُقدم لكم طريقة فعالة يمكنك من خلالها إلغاء حظر الواتساب الذي حدث لك بثواني ! بدون تطبيق بطريقة سهلة وسريعة.

إلغاء حظر الواتساب الذي حدث لك بثواني !

لكي تتمكن من إلغاء حظر الواتساب الذي حدث لك يتم الضغط على الثلاثة نقاط المتتالية في أعلى يسار الشاشة، لتظهر عدة خيارات يتم الضغط على الإعدادات تظهر عدة خيارات وهم الحساب والدردشات والإشعارات واستخدام البيانات والتخزين والمساعدة، يتم الضغط على الحساب لتظهر خيارات عديدة بين الخصوصية و الأمان وتغيير الرقم وطلب معلومات الحساب وحذف حسابي وعدة خيارات أُخرى، يتم الضغط على حذف حسابي مع مراعاة أن الرسائل والمحادثات الخاصة بك يتم حذفها.

خطوات إزالة حظرك من واتساب

بعد إختيار حذف حسابي يتم إدخال رقم جوالك والبلد التي تكمُنها والضغط على حذف حسابي وإختيار سبب أياً كان والضغط على حذف حسابي، وبعد تمام حذف حسابك يتم إلغاء تثبيت الواتساب وتثبيته من جديد، وبعد إعادة تنزيل الواتساب من خلال متجر قوقل يتم التسجيل من جديد عبر إدخال الدولة وكود الدولة ورقم الجوال والضغط على التالي، حتى يتم إرسال رسالة نصية تحوي رمز تفعيلي يتم إدخاله في المكان المُخصص لذلك، لكي تتمكن من إلغاء حظر الواتساب الذي حدث لك بثواني !.

إزالة حظر واتساب نهائياً

بعد تسجيل الدخول في واتساب من جديد وإدخال جوالك تستطيع التحدث مع الشخص الذي قام بحظرك من قبل بسهولة، لأن تلك الطريقة تمنحك إمكانية إلغاء حظر الواتساب الذي حدث لك بثواني ! بكل سهولة، لكي تتمكن من التحدث مع أصدقائك وأفراد عائلتك و الاستمتاع بجميع مزايا الواتساب التي تجعله الإختيار الأول لجميع مُحبي تطبيقات التواصل الإجتماعي .