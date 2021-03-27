وزير التعليم السعودي ثلاثة فصول دراسية للجامعات بزيادة فصل صيفي العام الدراسي المقبل 1443

وزير التعليم السعودي في قرار عاجل له بزيادة فصل صيفي للجامعات ليصبح العام الدراسي للجامعات بالمملكة السعودية ثلاثة فصول دراسية، وتكون الأولية في التسجيل لهذا الفصل للطلبة الأكثر احتياجاً، حيث أن وزير التعليم التقى برؤساء الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وأكد على اهمية الاستعداد للاختبارات النهائية، وأن تقوم الجامعات بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لهذا العام.

وزير التعليم السعودي الجامعات ثلاثة فصول دراسية بزيادة فصل صيفي للعام الدراسي المقبل 1443

وزير التعليم السعودي يجب على الجامعة الاستعداد للفصل الصيفي (ثلاثة فصول دراسية)، ويكون منح الأولوية في التسجيل للطلاب الأكثر احتياجاً.

وقال وزير التعليم: أن الجامعات هي البوابة الرئيسية لخدمة المجتمع، ولذلك يجب عليها العمل على إعادة الهيكل التنظيمي الخاص بها، وذلك حسب كل مرحلة من مراحل الجامعات خاصة بها، وحسب احتياج سوق العمل، والتعزيز لكفاءة المنظومة التعليمية بالجامعات.

التعليم بالجامعات السعودية والاختبارات النهائية 1442

وزير التعليم: بعد صدور االأمر الملكي بتقديم الاختبارات النهائية لطلاب الجامعات قبل عيد الفطر المبارك يتطلب إنهاء المقررات الدراسية، وكذلك تعزيز عمليات القياس والتقويم لرفع نواتج التعلم وذلك في الفترة الدراسية المتبقية لإنهاء العام الدراسي، وعلى الطلاب الاستعداد المبكر للاختبارات النهائية، وأيضاً نبه الوزير على ضرورة عمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء حضور الطلبة للاختبارات.

وتابع أيضاً : سيتم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الاختبارات عن بعد.

وزير التعليم السعودي ثلاثة فصول دراسية تقلل من الطلاب في المدارس ذات الكثافة الطلابية

وزير التعليم السعودي: يجب على الجميع الإسراع في معالجة وضع المدارس ذات الكثافة الطلابية، ومن العام القادم سيتم تقليل وتخفيض عدد الطلاب داخل الفصول الدراسية في المدارس، والأولوية للطلاب الاكثر احتياجاً.

آلية الاختبارات النهائية لبعض الجامعات بالمملكة العربية السعودية لعام 1442

يوجد بعض الجامعاع التي تم الإعلان عن آلية الاختبارات النهائية الخاصة بها وهي:

جامعة الملك عبد العزيز الاختبارات حضورياً للسنة التحضيرية والانتظام في شهر رمضان الكريم.

جامعة جدة الاختبارات حضورياً.

جامعة الطائف الاختبارات عن بعد.

جامعة أم القرى الاختبارات عن بعد.

جامعة نجران الاختبارات النهائية عن بعد.

وفيما يخص الجامعات أيضاً سيتم إيداع المكافأة الجامعية لطلاب وطالبات جامعة أم القرى صباح يوم الإثنين.