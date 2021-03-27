عودة الطيران السعودي من والى مصر ١٤٤٢

علقت المملكة العربية السعودية حركة الطيران منها والى ٢٢ دولة من بينها ٣ دول عربية واهمها مصر في شهر فبراير الماضي بسبب جاىحة كورونا، حرصا من المملكة العربية على سلامة ارواح المواطنين بالداخل خاصة بعد ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الاصابات في مختلف انحاء العالم.

ويتسآئل الكثير من المواطنين داخل وخارج المملكة عن موعد فتح الطيران من والى مصر والسعودية والسماح لهم بالدخول والخروج من البلدين.

قد اعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها الى المملكة العربية السعودية وقال رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران انه ستجرى رحلاتها من والى خارج المملكة العربية السعودية في ١٧ من شهر مايو المقبل، ولكن حتى الان لا توجد مستجدات ولا اخبار مؤكده عن نية المملكة العربية لعودة رحلاتها من والى مصر، وصرح مسؤل سعودي ان قرار عودة الطيران من والى مصر ليس قرار مصريا، موقف المملكة العربية من وقف الطيران الى ٢٢ دولة هو موقف ايجابي حتى يتم القضاء على الفيروس بشكل نهائي.

وقد اضاف مسؤل سعودي ان هناك فئات مستثناة من وقف الطيران ويمكنهم الخروج والعودة الى المملكة وهم العاملين في القطاع الصحي وعائلاتهم، والدبلوماسيين واسرهم.

يشتاق الكثير من المواطنين لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، كما اعتاد بعض اسر العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية ان يقضوا شهر رمضان مع ذويهم بالمملكة.

في إطار جهود المملكة لتطوير قطاع الطيران السعودي وتوسيع أسطول طائراتها، وقعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية تمويل مع ستة بنوك محلية بقيمة ١١ مليار ريال وتعد التوسع الأضخم في تاريخ قطاع الطيران في المملكة.