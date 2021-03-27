أخبار اليمن : أمطار ورياح وأتربة.. الفلكي الشوافي يكشف تفاصيل طقس الأسبوع

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أمطار ورياح وأتربة.. الفلكي الشوافي يكشف تفاصيل طقس الأسبوع

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة المقبلة. أمطار ورياح وأتربة.. الفلكي الشوافي يكشف تفاصيل طقس الأسبوعكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة المقبلة. وتوقع الفلكي الشوافي نشاط للرياح الشمالية الشرقية منتصف الاسبوع والتي قد تكون مصحوبة بالغبار والأتربة. وأكد الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى خصوصاً الصحاري الداخلية والمناطق الشرقية نهاية الاسبوع. وأشار الشوافي إلى اسبوع شبه جاف مع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على أجزاء بسيطة من المرتفعات الجبلية الغربية والمناطق المحاذية (الهطول المتوقع محدود وليس على نطاق واسع).

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