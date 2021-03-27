أضافه تابعين الى حساب المواطن وطريقة تعديل دخل التابع عبر الحساب الرئيسي

برنامج حساب المواطن المقدم من قبل المملكة العربية السعودية ويستهدف الجميع سواء فرد أو أسرة، حيث أنه يعمل على تقديم الدعم المادي اللازم لمحدودي الدخل وكذلك متوسطي الدخل، ويقوم حساب المواطن بحساب المبلغ المستحق الذي ينم صرفه لكل أسرة أو كل فرد تنطبق عليه كافة الشروط ويكون ذلك بالنظر الى عدد أفراد الأسرة والشروط وغيرها، ويجب على المواطنين حتى يستمرو فى تلقى الدعم الخاص بهم تحديث البيانات على الموقع دائما .

من خلال الأنترنت نقوم بالدخول الى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن . نقوم بفتح الحساب الخاص، وتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم والرقم السرى . بعد ذلك نقوم بالنقر على اختيار خدمة تفاصيل الطلب . بعد ذلك نقوم بالنقر على زر بيانات التابعين . بعد ذلك يتم أضافه المتابعين من خلال تسجيل اسمهم وسنهم وشتى المعلومات المختلفة الخاصة بهم . نقوم بالنقر على حفظ للتأكد من حفظ البيانات التى قمنا بتسجيلها على الموقع .

الخطوات التفصيلية لأضافه تابعين فى برنامج حساب المواطن .تقديم طلبات الاعتراض على حساب المواطن .

فى هذه الفترة يسمح الموقع الخاص بحساب المواطن باستقبال طلبات الاعتراض على برنامج حساب مواطن، وذلك لمختلف الأسباب منها عدم تلقى مبلغ الدعم، أو تلقى مبلغ قليل جدا أو للعديد من مختلف الأسباب الأخرى، و الشهر السابق بلغ مبلغ الدعم ما يقرب من 1.9 مليار ريال سعودي أما وصل عدد المستفيدين من الدعم 10.7 مليون ريال سعودي .