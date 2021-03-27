حساب المواطن يوضح الحالات التى لن تستطيع التسجيل فى البرنامج بشكل نهائى

خلال الفترة السابقة تم أصدار قرار بوقف التسجيل عبر برنامج حساب المواطن، ولكن خلال تلك الفترة وجدت بعض استثناءات استثنت من عدم التسجيل فى تلك الفترة وتم أعلان ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر التابع لبرنامج حساب المواطن ليتم تسجيل بعض الحالات الاستثنائية التى تستحق الدعم فى المملكة العربية السعودية . الحالات المستثناة لتسجيلهم عبر برنامج حساب مواطن وآخر تحديثات تابعة للبرنامج . فى الفترة التى أقر فيها عدم تسجيل أشخاص جدد عبر برنامج حساب المواطن، ألا انه لم ينفذ هذا الشرط على الأفراد التابعين لمن ينالو الدعم بالفعل، ويتم التقديم لهم مع احضار كافة المستندات المطلوبة وكذلك احضار المستندات التى تثبت صلة القرابة بين المتقدم الجديد والذي يأخذ الدعم بالفعل .

ولكن فى الفترة الأخيرة وجد بعض التعديلات من قبل حساب المواطن حيث أنه يجب على الفرد تقديم المستندات التى تؤكد استقلاليته .

يشترط تقديم مستندات من شأنها أثبات استقلالية السكن عن طريق تقديم مستند يثبت عقد الإيجار، أو المكان الذي يسكن فيه مستحق الدعم سواء سكن عسكري أو جامعي، وتم وقف التسجيلات الجديدة من شهر مارس للعام الماضي، كما أنه قرر حساب مواطن وضع حد أقصى للاستحقاق . الشروط اللازمة للقيام بالتسجيل فى حساب المواطن . يشترط على المتقدم أن يكون معه الجنسية السعودية . يشترط الاقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية وفى حالة السفر لا تزيد مدة السفر للخارج عن ثلاث شهور الحالات المستثناة لتسجيلهم عبر برنامج حساب مواطن وآخر تحديثات تابعة للبرنامج .الشروط اللازمة للقيام بالتسجيل فى حساب المواطن .

خلال الفترة السابقة تم أصدار قرار بوقف التسجيل عبر برنامج حساب المواطن، ولكن خلال تلك الفترة وجدت بعض استثناءات استثنت من عدم التسجيل فى تلك الفترة وتم أعلان ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر التابع لبرنامج حساب المواطن ليتم تسجيل بعض الحالات الاستثنائية التى تستحق الدعم فى المملكة العربية السعودية . الحالات المستثناة لتسجيلهم عبر برنامج حساب مواطن وآخر تحديثات تابعة للبرنامج . فى الفترة التى أقر فيها عدم تسجيل أشخاص جدد عبر برنامج حساب المواطن، ألا انه لم ينفذ هذا الشرط على الأفراد التابعين لمن ينالو الدعم بالفعل، ويتم التقديم لهم مع احضار كافة المستندات المطلوبة وكذلك احضار المستندات التى تثبت صلة القرابة بين المتقدم الجديد والذي يأخذ الدعم بالفعل .

ولكن فى الفترة الأخيرة وجد بعض التعديلات من قبل حساب المواطن حيث أنه يجب على الفرد تقديم المستندات التى تؤكد استقلاليته .

يشترط تقديم مستندات من شأنها أثبات استقلالية السكن عن طريق تقديم مستند يثبت عقد الإيجار، أو المكان الذي يسكن فيه مستحق الدعم سواء سكن عسكري أو جامعي، وتم وقف التسجيلات الجديدة من شهر مارس للعام الماضي، كما أنه قرر حساب مواطن وضع حد أقصى للاستحقاق . الشروط اللازمة للقيام بالتسجيل فى حساب المواطن . يشترط على المتقدم أن يكون معه الجنسية السعودية . يشترط الاقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية وفى حالة السفر لا تزيد مدة السفر للخارج عن ثلاث شهور الحالات المستثناة لتسجيلهم عبر برنامج حساب مواطن وآخر تحديثات تابعة للبرنامج .الشروط اللازمة للقيام بالتسجيل فى حساب المواطن .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساب المواطن يوضح الحالات التى لن تستطيع التسجيل فى البرنامج بشكل نهائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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