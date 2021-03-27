اجتماع مصري أميركي بشأن سد النهضة.. والقاهرة تؤكد على موقفها

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في مصر، السبت، السفير دونالد بوث المبعوث الأميركي للسودان للتباحث حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال بيان صحفي من الخارجية المصرية إنه جرى التباحث حول تطورات ملف سد النهضة والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في إطار الجولة التي يقوم بها المبعوث الأميركي في المنطقة والتي تشمل كل من مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، وإثيوبيا للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية".

وقد أكد نائب وزير الخارجية على ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلباً بعملية الملء.

كما استعرض حمدي سند لوزا ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر والداعي لتشكيل لجنة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.

وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية، بحسب البيان.