لبنان.. قتلى باشتباكات بعد مقتل هارب عند نقطة تفتيش

أفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون بجروح في بعلبك بوادي البقاع اللبناني، السبت، في اشتباكات مستمرة مع الجيش بعد مقتل أحد الهاربين أثناء محاولته عبور نقطة تفتيش.

وقالت المصادر إن هاربا يقود سيارة حاول عبور نقطة تفتيش تابعة للجيش دون توقف ثم أطلق النار من سلاح.

وأضافت أن تبادل إطلاق النار وقع بعد ذلك قُتل على إثره الهارب واندلعت اشتباكات في المنطقة مع أفراد من عشيرته.

ولم يصدر تأكيد رسمي لعدد الضحايا حتى الآن.