طلبات موسيماني وكارتيرون.. صفقات منتظرة للأهلي والزمالك

يشهد موسم الإنتقالات الصيفية في مصر، عادة صراعا قويا بين الأهلي والزمالك لضم صفقات "سوبر" من أجل المنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والإفريقية للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

صفقات الأهلي والزمالك الصيفية

ويكشف موقع دوت الخليج، نقلا عن مصادرداخل الأهلي والزمالك، طلبات كلا المدربين، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق المارد الأحمر، والفرنسي باتريس كارتيرون، قائد السفينة البيضاء، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

البداية من النادي الأهلي حامل ألقاب الدوري المصري، كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، والذي حدد مديره الفني بيتسو موسيماني، قائمة طلباته الفنية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الموسم الجديد.

ويوضح مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، ما طلبه المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، حتى الآن من صفقات جديدة، أو الأسماء التي ستعود من الإعارة مطلع الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، طلب تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في مركز المهاجم الصريح، والجناح الأيمن بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وربطت العديد من التقارير الصحفية المصرية الأهلي بالتعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن نادي النجوم، المعار إلى إنبي، في الفترة المقبلة من الإنتقالات الصيفية، بالإضافة إلى عودة الثنائي عمار حمدي وأحمد ياسر ريان من الإعارة.

وزعمت التقارير الصحفية المصرية تجدد رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالتعاقد مع المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو، جناح فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

ويكشف جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية حقيقة طلبات موسيماني الفنية لفترة الإنتقالات الصيفية، مطلع الموسم الكروي الجديد.

ويقول جمال جبر بشأن الصفقات التي طلبها موسيماني: " الحديث عن الصفقات بشكل عام سابق لأوانه، موسيماني مركز مع الفريق، لدينا منافسات قوية على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإفريقي، ولم يحدث إجتماعات في هذا الشأن إطلاقا".

ويتابع جبر بشأن رغبة موسيماني في عودة أحمد يار ريان وعمار حمدي: " هما أبناء النادي الأهلي، وقرارا بشأن إعارتهم كان صائبا لأخذ فرصة المشاركة والتألق، وسيعودا بالتأكيد في يوم من الأيام للنادي الأهلي ولكن في الوقت الحالي لم يتم إثارة هذا الأمر".

وبشأن مراقبة الأهلي لكريم فؤاد يوضح مدير المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي: " نحن في منتصف الموسم، التقييم يكون في نهاية الموسم ".

عودة محمد أوناجم ورزاق سيسه للزمالك

وعلى الجانب الآخر، كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، (حتى الآن) بشأن صفقات الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الكروي الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أن ما طلبه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، هو عودة الثنائي المعار، المغربي محمد أوناجم من الوداد البيضاوي المغربي، والإيفواري رزاق سيسه من الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقول عمرو الدرديري، مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، في هذا الشأن: " نعم باتريس كارتيرون، طلب عودة محمد أوناجم ورزاق سيسه بداية الموسم الجديد".

وبشأن الصفقات الهجومية التي طلبها كارتيرون لتعويض مصطفى محمد، أكد مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك: "لم يحدث وكلها اجتهادات صحفية لا أكثر، تركيزنا منصب على الموسم الجاري".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية المصرية، قد زعمت رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في التعاقد مع المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا، الذي كان يلعب تحت قيادته في نادي التعاون السعودي قبل أن يرحل لتدريب الفارس الأبيض في ولاية ثانية.

أما المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فلم يكشف عن خططه بالانتقالات، وقال لسكاي نيوز عربية: " أركز في الفترة الحالية على إعادة الزمالك للطريق الصحيح".