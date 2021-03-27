مقتل مسلح وإصابة جنديين هنديين جراء اشتباكات فى إقليم كشمير

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إنديا تى.فى." الهندية عن الشرطة قولها ان الاشتباكات اندلعت عقب قيام قوات الأمن بعملية بحث فى المنطقة بعدما تلقت معلومات تفيد بتواجد مسلحين هناك. ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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