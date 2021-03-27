اشتباكات بين الجيش اللبنانى ومطلوبين فى الشراونة وأنباء عن سقوط قتيل

جدة - نرمين السيد - وقعت اشتباكات بين عناصر من الجيش اللبنانى ومطلوبين فى حى الشراونة فى مدينة بعلبك بمحافظة البقاع خلال عملية مداهمة للجيش، فيما تتحدث أنباء متفرقة عن سقوط قتيل من المطلوبين.





ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام لبنانية أن "دورية من الجيش نفذت عملية دهم لعدد من منازل مطلوبين فى حى الشراونة فى بعلبك (شرق البلاد)، حيث وقعت اشتباكات بين عدد من المطلوبين والقوة المداهمة".

وأشارت إلى أنه "أفيد بسماع أصوات قذائف صاروخية، وتحدثت المعلومات عن سقوط قتيل من المطلوبين".

وفى 19 مارس الحالى، شهدت بلدة بريتال التى تقع فى محافظة البقاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، وذلك خلال محاولة الجيش اللبنانى إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين.