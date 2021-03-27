البرهان والحلو يوقعان غدا إعلان مبادئ بين السودان والحركة الشعبية

جدة - نرمين السيد - يوقع رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز الحلو، غدا الأحد، إعلان مبادئ تمهيدا لمفاوضات بين الجانبين للتوصل للسلام.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، يأتى إعلان المبادئ استكمالا لاتفاقات السلام التى توصلت إليه الخرطوم مع الحركات المسلحة قبل أشهر. وبحسب بيان لمجلس السيادة السودانى، ولقاء البرهان بالحلو فى جوبا، قال توت قلواق، مستشار رئيس جنوب السودان ورئيس لجنة الوساطة الجنوبية، إن "اللقاء الذى جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال، قطع أشواطا متقدمة فى إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ". وبشَّر توت قلواق بما وصفه بـ"قرب اكتمال عملية السلام فى السودان"، وأن الجانبين "سيوقعان غدا الأحد إعلان مبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة". وقال توت إن "لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ، بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التى قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

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