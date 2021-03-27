ولى عهد أبو ظبى ووزير خارجية الصين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية الصين وانغ يى، علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة والخاصة التى تجمع البلدين وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبان ناقشا تطورات جائحة "كورونا" وتعاون البلدين الفاعل خاصة فى مجال اللقاحات والعلاجات التى تسهم فى القضاء على الجائحة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون الدولى المشترك والتضامن الإنسانى لمواجهة تداعيات "كورونا" خلال المرحلة الحالية وما بعد التعافى على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التى تهم البلدين والمساعى والجهود المبذولة بشأنها بما يدعم الاستقرار والسلام ويحقق التنمية والازدهار لشعوب منطقة الشرق الأوسط و العالم. وأكد ولى عهد أبو ظبى، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، وبما يخدم السلام والتنمية فى العالم.

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