جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع حوالى الساعة 8 من مساء الجمعة، أمام ناد للجولف، مشيرة إلى أن إطلاق النار جاء على خلفية مشادة وقعت بين أشخاص فى النادى.
ولفتت إلى أنه تم توقيف متهم فى أحد مراكزها، مشيرة إلى أن الدوافع وراء إطلاق النار ما زالت غير واضحة.
وفى 22 مارس الحالى، ووقع إطلاق نار فى أحد المراكز التجارية فى مدينة بولدر بولاية كولورادو، أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار فى فيلادلفيا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.