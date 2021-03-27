عاجل.. إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار فى فيلادلفيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع حوالى الساعة 8 من مساء الجمعة، أمام ناد للجولف، مشيرة إلى أن إطلاق النار جاء على خلفية مشادة وقعت بين أشخاص فى النادى.

ولفتت إلى أنه تم توقيف متهم فى أحد مراكزها، مشيرة إلى أن الدوافع وراء إطلاق النار ما زالت غير واضحة.

وفى 22 مارس الحالى، ووقع إطلاق نار فى أحد المراكز التجارية فى مدينة بولدر بولاية كولورادو، أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة.