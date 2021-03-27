محرك جوجل يحتفل بتوحيدة بن الشيخ فمن هي؟ وهي الطبيبة التونسية لأنها أول طبيبة على مستوى تونس، وقد تم تغيير شعار جوجل الرئيسي لصورتها، حيث أن شركة جوجل قدرت ما قدمته الطبيبة للبشرية وللبلاد، حيث أنها أول طبيبة تونسية مسلمة، وقد قامت الطبيبة توحيدة بن الشيخ بتكريس علمها وثقافتها من أجل خدمة الإنسانية وخدمة البشر، لذلك فأن جوجل عملت على الاحتفاء بها وتكريمها.محرك جوجل يحتفل بتوحيدة بن الشيخ فمن هي؟
- الطبيبة توحيدة بن الشيخ ولدت في 2 يناير 1909 ميلادياً.
- وهي من عائلة ثرية وكان والدها يمتلك العقارات الكثيرة في بلدة رأس الجبل، ووالدتها من احدى العائلات المرموقة والثرية.
- ولكن توفي والدها في طفولتها وتولت والدتها تربيتها مع أشقائها، وكانت تحرص والدتها على تعليمها.
- واهتمت الطبيبة توحيد بدراستها فقد حصلت من معهد ارمان فليار على شهادتها الثانوية.
- ثم حصلت على الامتياز في شهادة البكالوريا، وكانت أول مسلمة وأول تونسية تحصل على تلك الدرجة.
- ثم سافرت بعد ذلك إلى فرنسا لتواصل مسيرتها التعليمية، وقامت بدراسة الدبلوم في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا.
كانت توحيدة بن الشيخ من الناشطات في عدة جمعيات سواء في فرنسا أو بعدما قامت بالعودة إلى بلدها تونس ومن تلك الجمعيات:جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين في فرنسا
حيث أنه تم دعوتها من أجل إلقاء كلمة وذلك في مؤتمر اتحاد النساء الفرنسيات المقام في شهر مايو 1931م، وقد قامت آنذاك بالتعرض إلى أوضاع المرأة المسلمة في مختلف المستعمرات الفرنسية.
ولكن في تونس فقد نشطت في عدة جمعيات منها:
- الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي.
- وقامت بتأسيس جمعية الإسعاف الاجتماعي، وكانت هي رئيستها وهذه الجمعية كانت هي من وراء إقامة مشروع دار الأيتام عام 1950 ودور المرأة.
- أما في عام 1950 في قامت بتأسيس جمعية القناطر التونسية المتخصصة في رعاية الأبناء الرضع للعائلات المعوزة.
- كما كان لها دور في تأسيس لجنة الإسعاف الوطني.
- أما في عام 1958 فأصبحت توحيدة عضوًا في عيادة الأطباء التونسيين، وقد تم وضع اسمها وصورها على طوابع بريدية عديدة.
- وتم تأسيس جمعية تحمل اسمها وهي جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الطبي، وذلك اعترافًا بإسهاماتها ومكانتها في المجال.
- وقد توفيت الطبيبة توحيدة بن الشيخ عام 2010.
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محرك جوجل يحتفل بتوحيدة بن الشيخ فمن هي؟ وهي الطبيبة التونسية لأنها أول طبيبة على مستوى تونس، وقد تم تغيير شعار جوجل الرئيسي لصورتها، حيث أن شركة جوجل قدرت ما قدمته الطبيبة للبشرية وللبلاد، حيث أنها أول طبيبة تونسية مسلمة، وقد قامت الطبيبة توحيدة بن الشيخ بتكريس علمها وثقافتها من أجل خدمة الإنسانية وخدمة البشر، لذلك فأن جوجل عملت على الاحتفاء بها وتكريمها.محرك جوجل يحتفل بتوحيدة بن الشيخ فمن هي؟
- الطبيبة توحيدة بن الشيخ ولدت في 2 يناير 1909 ميلادياً.
- وهي من عائلة ثرية وكان والدها يمتلك العقارات الكثيرة في بلدة رأس الجبل، ووالدتها من احدى العائلات المرموقة والثرية.
- ولكن توفي والدها في طفولتها وتولت والدتها تربيتها مع أشقائها، وكانت تحرص والدتها على تعليمها.
- واهتمت الطبيبة توحيد بدراستها فقد حصلت من معهد ارمان فليار على شهادتها الثانوية.
- ثم حصلت على الامتياز في شهادة البكالوريا، وكانت أول مسلمة وأول تونسية تحصل على تلك الدرجة.
- ثم سافرت بعد ذلك إلى فرنسا لتواصل مسيرتها التعليمية، وقامت بدراسة الدبلوم في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا.
كانت توحيدة بن الشيخ من الناشطات في عدة جمعيات سواء في فرنسا أو بعدما قامت بالعودة إلى بلدها تونس ومن تلك الجمعيات:جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين في فرنسا
حيث أنه تم دعوتها من أجل إلقاء كلمة وذلك في مؤتمر اتحاد النساء الفرنسيات المقام في شهر مايو 1931م، وقد قامت آنذاك بالتعرض إلى أوضاع المرأة المسلمة في مختلف المستعمرات الفرنسية.
ولكن في تونس فقد نشطت في عدة جمعيات منها:
- الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي.
- وقامت بتأسيس جمعية الإسعاف الاجتماعي، وكانت هي رئيستها وهذه الجمعية كانت هي من وراء إقامة مشروع دار الأيتام عام 1950 ودور المرأة.
- أما في عام 1950 في قامت بتأسيس جمعية القناطر التونسية المتخصصة في رعاية الأبناء الرضع للعائلات المعوزة.
- كما كان لها دور في تأسيس لجنة الإسعاف الوطني.
- أما في عام 1958 فأصبحت توحيدة عضوًا في عيادة الأطباء التونسيين، وقد تم وضع اسمها وصورها على طوابع بريدية عديدة.
- وتم تأسيس جمعية تحمل اسمها وهي جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الطبي، وذلك اعترافًا بإسهاماتها ومكانتها في المجال.
- وقد توفيت الطبيبة توحيدة بن الشيخ عام 2010.
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