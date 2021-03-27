حساب المواطن يعلن الأسباب التى من خلالها يتم إيقاف الدعم للمواطن وماهي الإجراءات المطلوبة لاستئناف الدعم

وجدت الكثير من التساؤلات والاستفسارات المقدمة من بعض المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي التابع للقناة عبر توتير، من خلاله تساؤلات وإجابات بشأن وقف الدعم المستحق وما إذا تم إنهاء عقد الإيجار ما الذي ينبغي فعله فى هذه الحالة والعديد من الأسئلة التى يتم أجابتها بواسطة المسئولين عبر برنامج حساب المواطن فى المملكة العربية السعودية .

الأسباب التى تستدعى أيقاف دعم حساب المواطن .

يشترط لتفادى أيقاف الدعم المستحق ضرورة الاستمرار فى تديث البيانات الخاصة بالمستفيد بصفة دورية، واذا تم انتهاء عقد الإيجار يجب على المستفيد الإسراع فى الاتجاه الى البوابة الإلكترونية التابعة لإدارة المرفقات وتقديم عقد أيجار جديد يكون صالح بتاريخ سارى وهذا تفاديا لتوقف منح الدعم للمواطن المستفيد، وتعد هذه المعونة مبادرة من الحكومة السعودية لتخفيف الحمل المادي عن عاتق مواطنيها، وتعويض المواطنين الذين تأثرتهم أحوالهم المادية فى ظل انتشار جائحة الكورونا، وكذلك مد يد العون لذوى الدخل المحدود والمنخفض حتى يستطيعوا مواجهة الحياه وصعابها .

حالة حذف الزوجة من الدعم يعمل على أيقاف الاستفادة من الدعم كليا .

فى حالة ما يتم فصل الزوجة عن الأسرة من برنامج حساب المواطن يتم تلقائيا حذف الأسرة بالكامل من استحقاق الدعم، حيث انه توجد مجموعه من القواعد والأسس التى بناء عليها يتم استحقاق المبلغ الذي تمنحه برنامج حساب المواطن للأسرة ويتم احتساب ذلك من خلال البيانات الخاصة بعدد إفراد الأسرة ومختلف أعمارهم .