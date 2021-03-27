تصفيات مونديال 2022.. كرواتيا تفوز ومودريتش يحطم رقما قياسيا

عوّضت كرواتيا الوصيفة سقوطها في مستهل مشوارها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر أمام سلوفينيا، بفوزها على ضيفتها قبرص بهدف نظيف لماريو باشاليتش السبت في رييكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، في مباراة أصبح خلالها القائد لوكا مودريتش أكثر اللاعبين تمثيلا لبلاده.

وكانت كرواتيا وصيفة مونديال 2018 في روسيا، استهلت مشوارها بخسارة مفاجئة أمام مضيفتها سلوفينيا صفر-1 الأربعاء، قبل أن تحقق اليوم فوزها الأول في ست مباريات، واضعة حدا لسلسلة من أربع هزائم متتالية في المباريات الرسمية.

وحصدت كرواتيا نقاطها الثلاث الأولى بالتساوي مع سلوفينيا التي سقطت أمام مضيفتها روسيا 1-2، لتتصدر الأخيرة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوز أول على مالطة منتصف الاسبوع، فيما ستسعى سلوفاكيا لحصد نقطتها الرابعة والارتقاء إلى الوصافة عندما تواجه مالطة لاحقًا بعد تعادلها مع قبرص الأربعاء.

وخاض مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني مباراته الـ135 بقميص المنتخب الكرواتي لينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية متجاوزًا إنجاز داريو سيرنا (134).

وكانت هذه المباراة الثانية فقط بين المنتخبين بعد اللقاء الودي في سبتمبر 2014، حيث خرجت كرواتيا فائزة بنتيجة 2-صفر بهدفين حملا توقيع ماريو ماندزوكيتش مهاجم ميلان الحالي.

وأكمل رجال المدرب زلاتكو داليتش سجلهم المميز على ارضهم في تصفيات كأس العالم حيث لم يخسروا في آخر ثماني مباريات (مع مباراة اليوم)، وحققوا ستة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، كما خسروا ثلاث مرات فقط في آخر 32 مباراة على ارضهم في التصفيات العالمية.

وكانت هذه المرة الأولى التي تحافظ كرواتيا فيها على نظافة شباكها في آخر 13 مباراة.

وأجرى داليتش بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت أمام سلوفينيا، حيث دفع بباشاليتش لاعب وسط أتالانتا الايطالي، فيما أبقى أندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم الألماني وماتيو كوفاتشيتش لاعب وسط تشلسي على مقاعد البدلاء، وأشرك أنتي دومير لاعب أوساسونا الإسباني كرأس حربة.

ولم يشهد الشوط الأول فرصًا عديدة من الطرفين، حيث استفاد باشاليتش من تشتيت خاطئ للكرة على دفعتين من لاعبي الخصم لتصله أمام المرمى تابعها رأسية في الشباك (40).

وأتيحت فرصة لكرواتيا لمضاعفة تقدمها قبل الاستراحة عندما رفع مودريتش الكرة من ضربة ثابتة عن الجهة اليسرى تابعها إيفان بيريشيتش لاعب إنتر الإيطالي برأسية، أنقذها الحارس قبل أن يتابعها بوديمير في الشباك، إلا أن الأخير كان متسللا (45+1).

ويبدو أن رييكا الواقعة جنوب غرب العاصمة زغرب تشكل فأل خير لكرواتيا، حيث خاض المنتخب 20 مباراة في المدينة وخرج بـ17 فوزًا مقابل ثلاثة تعادلات.

وتستضيف كرواتيا نظيرتها مالطة الثلاثاء، فيما تحل روسيا على سلوفاكيا وسلوفينيا على قبرص.