مقتل 3 أشخاص فى اشتباكات مع الجيش اللبنانى فى بعلبك

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر إن "هاربا يقود سيارة حاول عبور نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبنانى دون توقف ثم أطلق النار من سلاحه".

وأضافت أن "تبادل إطلاق النار وقع بعد ذلك قتل على إثره الهارب واندلعت اشتباكات فى المنطقة مع أفراد من عشيرته.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمى لعدد الضحايا حتى الآن.