نيابة بنغازى العسكرية: توقيف مشبوهين بتهمة اغتيال الورفلى

جدة - نرمين السيد - وقال ماضى، إن "المقبوض عليهما والمشتبه بهما فى قضية اغتيال الورفلى موجودان على ذمة التحقيق فى النيابة".

وأضاف: "نطمئن الجميع أن المشتبه بهما موجودان تحت سلطة العدالة، وفى حال تأكدت براءتهما سيتم اطلاق سراحهما، أما إذا ثبت العكس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وأشار إلى أن "أحد المشتبهين، وهى امرأة تم القبض عليها بأمر من النيابة، وكانت تهدد أحد المواطنين فى شارع عشرين حاملة السلاح، وهذا فى حد ذاته جريمة".

ومن جانبه قال رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازى الكبرى عبد الباسط أبوغريس: "تحفظوا على ذكر أسماء المشتبه بهما حرصا على حياتهما"، مشيرا إلى أنه "اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم سيتم حجز أى سيارة معتمة مهما كانت تبعيتها".

وشدد على أن "الغرفة ستمنع منعا باتا دخول أى قوة أمنية للمنازل، إلا بتصريح من النيابة العسكرية، وكذلك عمليات إطلاق النار فى المناسبات والأفراح"، متوعدا بمعاقبة المخالفين.