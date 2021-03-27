الداخلية السودانية: وفاة مسئول ورقيب بحرى وفقد 3 أشخاص فى غرق لنش

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الداخلية السودانية، وفاة المدير التنفيذى لمحلية حلفا اسماعيل بلال، ورقيب أول يتبع للقوات البحرية، وفقد 3 أشخاص آخرين، فى حادث غرق لنش بحرى، فى بحيرة النوبة، شمال السودان.





وقالت وزارة الداخلية السودانية -فى بيان- إن وفدا وصل إلى محلية حلفا، يضم الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ منصور وزير الداخلية، وميرغنى موسى وزير النقل، والفريق شرطة بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك، واللواء شرطة آدم إبراهيم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، واللواء شرطة خالد حسن على مدير الإدارة العامة لحماية التعدين.

وأضافت: "فى هذه الأثناء تحرك وفد لجنة أمن محلية حلفا إلى منطقة أرقين للاجتماع بالوفد الاتحادى، عبر لنش نهرى، لكنه تعرض لحادث غرق لسوء الأحوال الجوية، حيث كان يُقل 14 راكبا هم لجنة أمن المحلية والقيادات العدلية والأمنية فى المحلية".

وأوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة المختصة هرعت إلى مكان الحادث بمنطقة "الفانوسة" على بحيرة النوبة، حيث تم إنقاذ عدد 9 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى حلفا، فى حالة مستقرة، كما تأكدت وفاة المدير التنفيذى للمحلية ورقيب أول يتبع للقوات البحرية، وما زال البحث جاريا عن 3 أشخاص فى عداد المفقودين.

وقام الوفد الوزارى الاتحادى بالوقوف على الحادث وتقديم واجب العزاء فى الضحايا.

وفى غضون ذلك، أعرب رئيس مجلس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، عن حزنه لحادث غرق اللنش، متمينا العثور على المفقودين وتمام العافية للناجين.

وأوضح مجلس الوزراء أن مكتب رئيس الوزراء، اتصل فور وصول هذه الأنباء بالوفد الاتحادى فى حلفا، الذى قطع برنامج زيارته للوقوف على التطورات بعد الحادثة.