رابط منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية انجاز 1442

انجاز ، هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية السعودية، وهي واحدة من اهم المنصات الإلكترونية الذي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة للمواطنين، ومن ضمن خدمات انجاز خدمة استخراج الوثائق الرسمية بشكل إلكتروني لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة مما يوفر عليهم الوقت ومجهود الذهاب إلى مكاتب وزارة الخارجية السعودية، وأيضا تقدم خدمة استخراج التأشيرة إلكترونيا وإمكانية الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيا، وخدمة تصديق الوثائق عن طريق شبكة الأنترنت، والبعثات الدبلوماسية، وتقديم طلبات من جهة الأشخاص لزيارة الجهات الحكومية، والكثير من الخدمات الأخري الهامة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط موقع انجاز وطريقة تسجيل الدخول في المنصة، وكيفية الاستعلام عن طلبات منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية انجاز

توفر بوابة انجاز رابط مخصص لكي تستطيع الشركات المعتمدة من الممثليات تسجيل الدخول إلى المنصة، عن طريق إتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى برنامج انجاز لتسجيل الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية عن طريق شبكة الأنترنت .

لتسجيل الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية عن طريق شبكة الأنترنت . كتابة أسم المستخدم في مكانه الصحيح .

كتابة كلمة المرور بشكل صحيح .

إدخال رمز الصورة المرئي في مكانه المخصص بشكل صحيح .

أنقر على إيقونة ( دخول ) .

كيفية الاستعلام عن طلبات منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية انجاز

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الطلبات والخدمات المختلفة التي توفرها منصة خدمة التاشيرات الالكترونية انجاز ، عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى انجاز نت منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية عن طريق شبكة الأنترنت .

منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية عن طريق شبكة الأنترنت . من الصفحة الرئيسية للمنصة انتقل إلى ( خدمة الاستعلام ) .

حدد البحث عن الطلب .

أكتب رقم الطلب .

أكتب رقم الجواز .

كتابة رمز الصورة المرئي بشكل صحيح .

أنقر على أيقونة استعلام .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط منصة انجاز الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية وطريقة تسجيل الدخول فيها، وكيفية الاستعلام عن طلبات منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية 1442 في المملكة العربية السعودية .