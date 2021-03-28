الامين العام المساعد يعزي القاضي أحمد الحجري
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب، برقية عزاء ومواساة للقاضي احمد عبدالله الحجري- عضو اللجنة العامة - عضو مجلس الشورى ، في وفاه والدته الفاضلة.
وفي البرقية العزاء ، التي بعثها إلى القاضي الحجري وإخوانه وكافة ال الحجري ، عبّر الامين العام المساعد للمؤتمر عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب..
وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي القاضي أحمد الحجري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.