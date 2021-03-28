أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي القاضي أحمد الحجري

الامين العام المساعد يعزي القاضي أحمد الحجريبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب، برقية عزاء ومواساة للقاضي احمد عبدالله الحجري- عضو اللجنة العامة - عضو مجلس الشورى ، في وفاه والدته الفاضلة.

وفي البرقية العزاء ، التي بعثها إلى القاضي الحجري وإخوانه وكافة ال الحجري ، عبّر الامين العام المساعد للمؤتمر عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب..

وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

