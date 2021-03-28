ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 30.2 مليون
ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% عن نفس الفترة من يوم أمس الجمعة، لتصل إلى 30.2 مليون إصابة حتى الساعة 1520 مساء بتوقيت نيويورك.
وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.66 ملايين إصابة، بزيادة طفيفة عن عدد الحالات في الفترة نفسها من يوم أمس.
كما سجلت ولاية نيويورك زيادة بنسبة 0.7 % في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 1.84 مليون إصابة.
وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتسجيل 225 وفاة.
المصدر: (د ب أ)
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