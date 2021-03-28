قتيلان فى نابولى الإيطالية بسبب ساعة رولكس

جدة - نرمين السيد - وحصلت الواقعة مساء أمس الجمعة بالقرب من نابولى جنوب إيطاليا، عندما أشهر رجلان على دراجة "سكوتر" مسدسا وهددا به رجلا كان يقود سيارته بهدف سرقة ساعته من ماركة "رولكس".

إلا أن الضحية البالغ 26 عاما ما لبث أن لاحقهما بعد السرقة فى مطاردة عالية السرعة، وأوقع الدراجة الصغيرة بسيارته ثم صدم مهاجميه وقتلهما.

وترك الشاب سيارته بعد ذلك وسلم نفسه لعناصر الشرطة فى مارانو فى ضواحى نابولى، وأيد الشهود أقواله وفق ما ذكرت صحيفة "إل كورييرى ديلا سيرا".

وكان اللصان البالغان 30 و40 عاما، من أصحاب السوابق المعروفين ولديهما سجل قضائى حافل.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن الشرطة عثرت فى مكان الحادث على مسدس مسح رقمه التسلسلى إضافة إلى ساعة اليد المسروقة.