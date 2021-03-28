ارتفاع حصيلة وفيات كورونا فى أمريكا لـ 545 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وأضافت المراكز أن حصيلة الإصابات بكورونا بلغت 29 مليونا و976.179 حتى يوم الجمعة مقابل 29 مليونا و903.245 فى اليوم السابق.

وجاءت الزيادة فى الحالات على المستوى الوطنى أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضى، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.66 مليون إصابة، بزيادة 2.0% على الفترة نفسها من يوم أمس.

كما سجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 3.6% فى عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالى فيها إلى 18 ألفا و496 إصابة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتسجيل 210 وفيات.