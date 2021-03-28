رابط إصدار جواز السفر السعودي عبر منصة ابشر

إصدار جواز السفر السعودي من اهم الخدمات التي يحتجاها المواطن في حياته الشخصية والتي تمكنه من التنقل داخل أو خارج المملكة بكل سهوله لذلك عملت منصة ابشر علي إصدار جواز السفر الكترونيا عبرها والاستعلام عن تأشيرة، كما أعلنت منصة ابشر عن خدمه إصدار جواز السفر عبر ألصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي سوف نوضحها ونوضح شروط الخدمة وكيفيه الحصول عليها من خلال هذه المقالة.

إصدار جواز السفر السعودي

خدمه إصدار جواز السفر تعمل علي تمكين المواطن أو ولي أمرة من إصدار جواز سفر له أو لاحد أفراد أسرته ويجب أن يكون مسجل ومفعل لبوابه ابشر فكل ما عليه هو اختيار الشخص المراد إصدار جواز السفر له وإدخال البيانات الخاصة به وتكون صحيحه وإدخال العنوان الوطني صحيح أيضا.

شروط إصدار جواز السفر

كما أوضحت منه ابشر الشروط اللازمة والتي يجب توافرها لكي يتم إصدار جواز السفر بنجاح وهي كالاتي:

سداد جميع رسوم الخدمة.

الرسوم 300 ريال لمده 5 سنوات صلاحيه و 600 ريال لمده 10 سنوات صلاحيه.

يجب تسديد جميع المخالفات علي المواطن المراد إصدار جواز السفر له.

لا بد من توافر بصمه وصوره للمواطن.

يجب تواجد المواطن المراد إصدار الجواز له داخل المملكة.

عدم وجود جواز سفر للمواطن ولا يكون مرافق لاحد.

يمكن إصدار جواز لاحد أفراد الأسرة إذا كان عمره اقل 21 عام.

كيفيه إصدار جواز السفر

يمكن للمواطنين السعوديين إصدار جواز السفر بكل سهوله عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.

اختيار خدماتي ثم خدمات.

الضغط علي الجوازات وبعدها إصدار جواز السفر.

إدخال كافه البيانات كامله وبشرط أن تكون صحيحه.

وبعدها يتم استخراج الجواز بنجاح.

وفي النهاية نتمنى أن نكون شرحنا لكم كيفيه إصدار جواز سفر للمواطن السعودي والشروط اللازم توافرها لكي يتم استخراج الجواز بنجاح، لذلك تعمل منصة ابشر علي توفير الوقت والجهد اللازم وذلك لرؤية المملكة أيضا 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتقديم جميع الخدمات الكترونيا عبر المنصات الرسمية.