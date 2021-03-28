رابط تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة ابشر

تجديد جواز السفر السعودي من اهم الخدمات التي يستخدمها المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية كما أعلنت منصة ابشر عن خدمه تجديد جواز السفر الكترونيا عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين خدمه إصدار جواز السفر السعودي الكترونيا أيضا عبر ابشر والاستعلام عن تأشيرة الكترونيا أيضا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف اكثر علي خدمه تجديد جواز السفر ومعرفه الشروط اللازمة للخدمه مع كيفيه الحصول عليها من خلال هذه المقالة.

تجديد جواز السفر السعودي

تجديد الجواز السفر من اهم الخدمات التي يحتجاها المواطن السعودي لمواكبه حياته اليومية والتي عملت عليها منصة ابشر وتقديم الخدمة الكترونيا حيث يمكن للمواطن تجديد الجواز أو لاحد أفراد أسرته الكترونيا وذلك لتوفير الوقت والجهد المبذول تجاه الحصول علي الخدمة، كما أعلنت منصة ابشر علي انه يجب علي المواطن أن يكون مسجل ومفعل بمنصة ابشر والخدمة لا تشمل الجواز المفقود أو التألف وأعلنت عن رسوم الخدمة وهي 300 ريال للحصول علي 5 سنوات صلاحيه للجواز و 600 ريال للحصول علي 10 سنوات صلاحيه.

شروط تجديد جواز السفر

أعلنت منصة ابشر عن الشروط اللازمة والتي يجب توافرها في المواطن وذلك لتمكنه من تجديد جواز السفر والتي تكتمن في النقاط الأتية:

سداد جميع الرسوم المتعلقة بخدمه التجديد.

لابد من وجود جواز سفر للمواطن المراد التجديد له.

سداد جميع المخالفات المرورية علي المواطن أن وجدت.

يجب أن يكون المواطن موجود داخل المملكة السعودية.

يمكن التجديد لأي فرد في الأسرة اقل من 21 عام ويستطيع تنفيذ الخدمة عند تجاوزه 21 عام.

التجديد لعمر اقل من 21 عام تكون الصلاحية 5 سنوات وعند تجاوزه أل 21 عام تكون الصلاحية اختياري.

كيفيه تجديد جواز السفر

أعلنت منصة ابشر عن خطوات وكيفيه تجديد جواز السفر الكترونيا والتي تكتمن في النقاط الأتية ولضمان نجاح تجديد الجواز: