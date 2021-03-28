وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية للجنسين في مدينة جدة بالمملكة

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية ، تم الإعلان عنها اليوم الموافق 15 من شهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 28 من شهر مارس لعام 2021م، لحملة شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم فأعلى في أي تخصص إداري، للرجال والنساء، ولا يشترط وجود خبرات سابقة، للعمل في مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت مسمى وظيفي منسق إداري، يقوم بأعمال التنسيق بكافة المهام المتعلقة بالشؤون الإدارية، بالخطوط الجوية السعودية، بما يحقق أهداف الإدارة، والجدير بالذكر أن باب القبول والتسجيل متاح من تاريخ الإعلان وحتى يوم الأربعاء القادم الموافق 30 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 17 من شهر شعبان لعام 1442هـ، مع التنبيه بالحرص على عدم تخطي موعد التقديم المحددة من قبل الشركة، وإلا لم يتم قبول الطلب.

وقد أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن فرص العمل الشاغرة، وفق آخر مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، التي تعمل وفق رؤية المملكة 2030م، والتي من أهم أهدافها إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب السعودي من الجنسيين، بما يلائم طموحاتهم، لرفع مستوى كفاءة المورد البشري بالمملكة، إضافة إلى دعم سعودة الوظائف بالشركة، من خلال آخر مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، والتي تعمل على تمكين الشباب السعودي من الوظائف الحيوية بالمملكة، وبالعودة للوظائف الشاغرة فالشركة تنمح موظفيها العديد من المزايا المجزية، نذكر منها:

منح راتب شهري مجزي وتنافسي. منح بدل تنقل. منح الموظف بدل سكن. التأمين الطبي على الموظفين وعائلاتهم. الحصول على قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم.

شروط التقدم لفرص العمل الشاغرة والوثائق المطلوبة

وعلى الراغب في التقدم إلى، للجنسين رجال أو نساء، أن تتوافر فيه عدة شروط، والجدير بالعلم أنه في حال عدم وجود أي من المرفقات المطلوبة التالية، سيؤدي ذلك إلى إلغاء طلب التقديم، نذكرها بالترتيب التالي:

شرط أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة سعودي الجنسية.

شرط أن يكون لدى المتقدم بطاقة هوية سارية المفعول وقت التقديم.

تقديم السي في أو السيرة الذاتية الشخصية للمتقدم.

شرط أن يكون المتقدم حاصل على الأقل على شهادة الثانوية العامة، أو الدبلوم فأعلى في أي من التخصصات الإدارية، أو أي تخصص آخر ذي صلة.

تقديم شهادة التعليم الرسمي توضح المعدل العام، والمعدل التراكمي، وهو الحد الأدنى من الثانوية العامة، وإذا تم الحصول عليها من خارج المملكة، يجب إرفاق خطاب الاعتماد من وزارة التعليم السعودية .

. أن يتم تقديم كافة الوثائق النسخة الرسمية منها وليس صور.

شرط أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة، على مستوى متقدم وعالي في اللغة الإنجليزية.

شرط أن يكون المتقدم ذو مهارات في استخدام الحاسب الآلي، وبرامج الأوفيس.

لا يشترط خبرات سابقة في مجال العمل.

القيام بأعمال الطباعة بالكمبيوتر ومعالجة البيانات وحفظ تفاصيل المعلومات. القيام بفهرسة الملفات الإدارية والاحتفاظ بها باستخدام أحدث الأساليب الإدارية. القيام بجدولة كافة مواعيد الإدارة والمديرين. العمل على متابعة سجلات الحضور، واستقبال الزوار. القيام بأعمال السكرتارية والتعاملات الخاصة بها من خلال البريد الوارد، الصادر والرد على كافة مكالمات الهاتف. القيام بإعداد كافة جداول العمل إذا تطب الأمر ذلك. التدقيق في بيانات السجلات المالية للتأكد منها. القيام بكافة أعمال الشؤون الإدارية، وفق توجيهات المشرف.

رابط وخطوات التقديم بفرص العمل الشاغرة

وللتقديم في فرص العمل المتوفرة، لدى الخطوط السعودية، قم بالدخول على الرابط الرسمي للتقديم للوظائف الشاغرة، وتعبئة البيانات، والضغط على أيقونة إرسال لتقديم الطلب.